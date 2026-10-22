Eskişehir'de stadyum otoparkında drift yapan otomobil cep telefonuyla görüntülendi

Eskişehir'de stadyum otoparkında drift yapan otomobil cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Tepebaşı Sazova Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nun açık otoparkında dün akşam bir otomobil drift attı. Sürücünün spin attığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi; araç bir süre kontrolsüzce döndükten sonra bölgeden uzaklaştı.
Eskişehir'deki stadyumunun açık otoparkında akşam saatlerinde bir otomobilin drift yaptığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nun açık otopark alanına dün akşam saatlerinde gelen bir otomobil drift attı. Sürücünün kendi ekseni etrafında spin attığı anlar, çevredeki bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın otopark içerisinde bir süre kontrolsüzce döndükten sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı