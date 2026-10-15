Eskişehir'de Sağlıklı Hayat Merkezleri, üniversite ve kamu yöneticilerini ağırladı

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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "Eskişehir Sağlıklı Hayat Buluşmaları" programı kapsamında, üniversite ve kamu kurumlarının yöneticileri ile sağlık profesyonellerini Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde buluşturuldu.

Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezi, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünün üst düzey yöneticilerini ağırladı. Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Tuzcu'nun da katılım sağladığı buluşmada, merkezimizde ücretsiz sunulan koruyucu ve sağlığı geliştirici sağlık hizmetleri tanıtılarak kurumlar arası iş birliği ve toplumsal sağlık farkındalığının artırılmasına yönelik bilgi paylaşımında bulunuldu.

Program kapsamında Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezi ise Eskişehir Adli Tıp Şube Müdürlüğünde görev yapan adli tıp uzmanlarını ağırladı. Ziyarette merkezimizin hizmetleri tanıtılarak toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Sağlıklı Hayat Buluşmaları ile kurumlar arası iletişimi ve iş birliğini güçlendiriyor, koruyucu sağlık hizmetlerinin tanınırlığını artırarak toplumda sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı