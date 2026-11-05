Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de motosiklet sürücüsü, araçları uyarıp 2 ambulansa yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de motosiklet sürücüsü, araçları uyarıp 2 ambulansa yol açtı Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de motosiklet sürücüsü, araçları uyarıp 2 ambulansa yol açtı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde akşam saatlerinde sıkışan trafikte kalan 2 ambulansın yolunu motosiklet sürücüsü, araçları uyararak açtı. Sürücünün oluşturduğu koridor sayesinde ambulanslar sıkışık trafiği geride bırakıp hastaneye doğru yoluna devam etti.

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de sıkışan trafikte siren çalarak ilerleyemeye çalışan 2 ambulansın yolunu, motosiklet sürücüsü araçları uyararak açtı.

Olay, Eskişehir'in en işlek noktalarından biri olan Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde yoğunlaşan trafikte kalan 2 ambulans, artan araç yoğunluğu nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bu kritik anda trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Seyit Can İpek, siren seslerini duyarak hemen çevresini kontrol etti. Ambulansların arkasında kaldığını ve sıkışan trafikte adım atamadığını fark eden İpek, harekete geçti. Motosikletini yolun kenarına çeken İpek, ardından hızla yola çıkarak önünde bekleyen sürücülere el ve kol işaretleriyle uyarıda bulundu. Diğer araç sürücülerinin de duyarlılık gösterip fermuar sistemine benzer bir düzenle kenara çekilmesini sağlayan İpek, ambulansların güvenle geçebileceği bir koridor oluşturdu. Ambulanslar, sıkışık trafiği hızla geride bırakarak hastaneye doğru yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşlar, motosiklet sürücüsünün bu örnek hareketini takdirle karşıladı. Yaşananlar motosikletteki kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 47 sitede yayınlandı.
Emir Can İğrek'in annesi hastaneye kaldırıldı! Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Hastanede yatan annesi için şarkı söyledi, gözyaşlarını tutamadı
İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti babasının cenazesine başörtüsüz katıldı

İranlı oyuncunun babasına vedası! Başörtüsü takmadı, tabutu omuzladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep'te düğünü kana bulayan saldırıda karar! 2 kardeşe müebbet, çocuğa 25 yıl hapis

Düğün alanına kurşun yağdırmışlardı! 2 kardeşe müebbet hapis
ABD'de ara seçimin en büyük sürprizi: Yarıştan çekilmesine rağmen seçildi

Seçimin en büyük sürprizi: Yarışta bile değildi ama seçildi
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yediler, sonrası bomba
Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin

Altında son 2 haftanın rekoru! Dev bankadan yüzleri güldürecek tahmin
Beğeni yağıyor! Maçı anlatan TRT spikerinden Liverpool'un hocasına olay ifade

TRT spikerinden Liverpool'un hocasının bu gülüşüne olay ifade
Emine Erdoğan’dan Güney Kore paylaşımı: Dostluğun gönüllerde de güçlü bir karşılığı var

Emine Erdoğan'dan Güney Kore paylaşımı! Gençlerle yan yana
Isak mağlubiyetin ardından çıldırdı: Asla kabul edilemez

Mağlubiyetin ardından resmen çıldırdı