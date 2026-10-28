Eskişehir'de jandarma, 29 Ekim için Çukurhisar İlkokulu'nda sınıfları süsledi

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Tepebaşı ilçesindeki Çukurhisar İlkokulu'nu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi ve sınıfları birlikte süsledi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı personeli, 28 Ekim 2026 tarihinde 09.00-11.00 saatleri arasında Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Çukurhisar İlkokulu'nun 1-A ve 1-B sınıfı öğrencilerine anlamlı bir ziyarette bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, jandarma personeli ve öğrenciler sınıfları bayraklar ve süslerle donattı. Etkinlik boyunca minik öğrencilere Jandarma mesleğini tanıtmak maksadıyla "Tim Jandarma" çizgi filmi/videosu izletildi. Keyifli anların yaşandığı buluşmada öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılarak bayram sevinci paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı