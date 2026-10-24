KPSS'ye bir gün kala yolda yumruklu saldırıya uğradı! Eskişehir'de üniversiteli Hiranur: Sınava giremeyebilirim

Eskişehir'de yolda yürürken bir şahsın yumruklu saldırısına uğrayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hiranur Dereli, dehşet anlarını anlattı. Yarın gireceği KPSS öncesi kolunun üzerine düşerek mağdur olduğunu belirten Dereli, "Kafama bir yumruk indi, yaklaşık 1 metre ileriye savruldum" dedi.

Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Sıhhiye Meydanı'nda meydana gelen olayda, trafikteki araçları durdurmaya çalışan ve ATM önündeki vatandaşlara saldıran bir şahıs, ardından yolda yürüyen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hiranur Dereli'yi yumruk atarak yere düşürmüştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Uğradığı saldırı sonucu yaralanan Hiranur Dereli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDEN KOŞARAK GELDİ

Saldırı anını ve yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi öğrencisi Hiranur Dereli, "Sabah saat 09.00 civarlarında evden çıktım. Okulumun yüzme havuzuna yüzmek için gidiyordum. Evim oraya 5 dakika uzaklıktaydı. Hem tramvay yolunun hem de araçların geçtiği yoldan karşıya geçerken, tanımadığım bir şahıs tarafından darbedildim. Kafama bir yumruk indi ve yaklaşık 1 metre ileriye, yere doğru savruldum. Şu anda kolum, kafam ve gözüm şiş durumda; gözümü zor açıyorum ve kalçam da şişmiş vaziyette. Şahıs bana herhangi bir şey söylemedi, doğrudan koşarak geldi. O sırada etrafa baktığım için durumu pek anlayamadım; anlasaydım kenara çekilirdim. O anki şokla hiçbir şey yapamadım. Gözlüğüm savruldu ve şahsın arkadan bana saldıracağını düşünerek, göremediğim için ayağa kalkıp bağırmaya başladım. Tramvay yolu olduğu için 'Belki gelenler olur' düşüncesiyle ve ani bir şokla bağırınca çevredeki insanlar yardıma koştular. Kulağımda kulaklık vardı ve tam o bölgeye doğru vurdu. Büyük ihtimalle o tarafa doğru düştüm. Kulağımdaki kulaklık kulağımın içini acıttı. Beni o tarafa doğru savurdu ve ardından koşarak kaçmış. Şahsın nasıl yakalandığını bilmiyorum, sadece polis tarafından yakalandığı bana bildirildi" dedi.

YAZDIĞIM KOLUMUN ÜZERİNE DÜŞTÜM

Saldırı nedeniyle KPSS öncesinde büyük mağduriyet yaşadığını belirten Dereli, "Yarın KPSS vardı ve ona hazırlanıyordum. Zaten şu an konuşmakta güçlük çekiyorum. Ağrılarım olduğu için iğne falan da yapıldı. Yazdığım kolumun üzerine düştüğüm için büyük ihtimalle sınava giremeyeceğim, mağdur durumdayım. Tabii ki şahsın cezalandırılmasını istiyorum. Yoldan tanımadığı birine saldırılması çok kötü bir şey. Yoldan başkaları da geçiyor ama şahıs kadınlara saldırıyor büyük ihtimalle. Zaten çevredeki arabalara da zarar vermiş. Gerçekten şiddetin bu seviyelere düşmesine katlanamıyorum ve bu kişinin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı