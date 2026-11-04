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Eskişehir'de billboardlara çarpan aracı kullandığını söyleyen şahsa polis inanmadı

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Eskişehir'de billboardlara çarpan aracı kullandığını söyleyen şahsa polis inanmadı Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de billboardlara çarpan aracı kullandığını söyleyen şahsa polis inanmadı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil reklam billboardlarına çarparak araçta ve panolarda maddi hasar oluşturdu. Kazaya karıştığı iddia edilen kişiler olay yerinden ayrılıp gizlice izlerken, aracı kullandığını öne süren bir şahsa polis inanmadı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu reklam billboardlarına çarpan otomobil büyük hasar görürken, kazaya karıştığı iddia edilen kişiler olay yerinden uzaklaştıktan kısa bir süre sonra gizli gizli olay yerini izledi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi 733. Sokak ile 734. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 733. Sokak'tan 734. Sokağa dönmeye çalışan 26 AEG 255 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak reklam billboardlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem billboardlarda hem de araçta maddi hasar meydana geldi.

"Aracı ben kullandım" yalanı tutmadı

Kazanın ardından bölgede alkollü oldukları iddia edilen iki kadın ve bir adamın şüpheli hareketleri dikkat çekti. Bu üç şahıs, trafik polisi olay yerine gelmeden bölgeden ayrıldı. Kısa süre sonra 26 AIA 583 plakalı başka bir araçla olay yerine gelen bir şahıs, kazayı yapan aracı kendisinin kullandığını öne sürdü. Ancak polisin yaptığı inceleme ve şüphelinin çelişkili ifadeleri üzerine ekipler bu iddiaya inanmadı.

Trafik ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri devam ederken yaşanan bir başka detay ise şaşkınlık oluşturdu. Olay yerinden ayrıla erkek şahıs, billboardların arkasına saklanarak polisin çalışmalarını izlediği, ardından hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden yürüyerek geçerken çevredeki vatandaşlara "Burada ne olmuş?" diye sorması dikkat çekti.

Kazaya karışan ve kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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