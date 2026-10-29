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Eskişehir'de motosiklet sürücüsü 29 Ekim coşkusunu bayraklarla çevre yoluna taşıdı

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Eskişehir'de motosiklet sürücüsü 29 Ekim coşkusunu bayraklarla çevre yoluna taşıdı
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Eskişehir'de motosiklet sürücüsü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için aracının arkasına bir çift Türk bayrağı astı. Tepebaşı Uluönder Mahallesi geçişindeki Bursa-Eskişehir çevre yolunda bayraklarla ilerleyen sürücü, trafikteki diğer vatandaşların dikkatini çekti.

Eskişehir'de bir motosiklet sürücüsü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla aracının arkasına taktığı Türk bayraklarıyla çevre yolunda seyretti.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi geçişindeki Bursa- Eskişehir çevre yolunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu motosikletine taşıyan bir sürücü, aracının arka kısmına bir çift Türk bayrağı astı. Bayrakların dalgalandığı motosikletiyle çevre yolunda ilerleyen sürücünün o anları trafikteki diğer vatandaşların dikkatini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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