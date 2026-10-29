Eskişehir'de motosiklet sürücüsü 29 Ekim coşkusunu bayraklarla çevre yoluna taşıdı

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Eskişehir'de bir motosiklet sürücüsü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla aracının arkasına taktığı Türk bayraklarıyla çevre yolunda seyretti.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi geçişindeki Bursa- Eskişehir çevre yolunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu motosikletine taşıyan bir sürücü, aracının arka kısmına bir çift Türk bayrağı astı. Bayrakların dalgalandığı motosikletiyle çevre yolunda ilerleyen sürücünün o anları trafikteki diğer vatandaşların dikkatini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı