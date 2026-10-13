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Eskişehir Tepebaşı'nda operasyonda 1,5 kilogram esrarla 1 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir Tepebaşı'nda operasyonda 1,5 kilogram esrarla 1 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir Tepebaşı'nda 13 Ekim 2026'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 buçuk kilo gram esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepebaşı ilçesinde belirlenen bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından 13 Ekim 2026 tarihinde adreste arama yapıldı.

Gerçekleştirilen aramalarda 1,5 kilo gram esrar, 1 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 3 kök kenevir bitkisi, 200 adet kilitli poşet, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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