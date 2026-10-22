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Eskişehir'de jandarmanın tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı operasyonunda tefecilik yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Odunpazarı, Tepebaşı ve Alpu'daki adreslerinde yapılan aramalarda 2 bin 137 tabanca fişeği ile senet ve defterlere el konuldu.

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Tepebaşı ilçesinde haksız kazanç sağlamak amacıyla tefecilik yaptığı belirlenen 4 şüpheli tespit edildi. Ekipler tarafından 21 Ekim 2026 tarihinde şüphelilerin Odunpazarı, Tepebaşı ve Alpu ilçelerinde bulunan iş yeri ile ikamet adreslerinde eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi. Aramalarda 2 bin 137 adet tabanca fişeği, 1 adet dolu senet, 3 adet çek, 83 adet boş senet, 7 adet alacak-verecek defteri, 1 adet muhtelif mali belge, 1 adet Roma dönemine ait sikke ile 4 adet cep telefonuna el konuldu. Şüpheli şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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