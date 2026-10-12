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Eskişehir Tepebaşı'da çıkan yangında binlerce plastik kasa kullanılamaz hale geldi

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Eskişehir Tepebaşı'da çıkan yangında binlerce plastik kasa kullanılamaz hale geldi
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Zincirlikuyu Mahallesi'nde açık alanda depolanan binlerce plastik kasa bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye yangını çevreye sıçramadan söndürdü; kasalar kullanılamaz hale geldi, ölen ya da yaralanan olmadı ve tahkikat başlatıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, açık alanda stoklanan binlerce plastik kasanın tutuşmasıyla başlayan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Zincirlikuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Açık alanda depolanan binlerce plastik kasa, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler kasaları sararken, yükselen yoğun siyah duman şehrin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin karadan yürüttüğü çalışmalarla alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemelerde binlerce plastik kasanın yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması teselli ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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