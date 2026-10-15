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Eskişehir'de tramvayla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Eskişehir Tepebaşı'ndaki Ömerağa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde otomobil ile tramvay çarpıştı; otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'de tramvayla otomobil çarpışırken, 2 kişi yaralandı.

Kaza Tepebaşı ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde meydana geldi. T.A. kullandığı 26 GP 838 plakalı otomobille, M.A. idaresindeki tramvay çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Ş.K. ve F.G. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Güray ATEŞ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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