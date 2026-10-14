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Eskişehir Tepebaşı'nda aspiratörden geldiği iddia edilen patlama sesi paniğe yol açtı

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Eskişehir Tepebaşı'nda aspiratörden geldiği iddia edilen patlama sesi paniğe yol açtı
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Eskişehir Tepebaşı'nda bir dairenin aspiratöründen geldiği iddia edilen patlama sesi mahallede paniğe yol açtı. Polis, sağlık, itfaiye ve ESGAZ ekiplerinin kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmadı, polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de bir dairedeki aspiratörden geldiği iddia edilen patlama sesi mahallede paniğe sebep olurken, ekiplerce yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Cihangirler Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın ilk katında bir anne ve kızının yaşadığı dairenin içerisindeki mutfak aspiratöründen patlama sesi duyuldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve ESGAZ ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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