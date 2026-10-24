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Eskişehir'de scooter ile otomobil çarpıştı, scooter sürücüsünün durumu iyi

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Eskişehir'de scooter ile otomobil çarpıştı, scooter sürücüsünün durumu iyi
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi'ndeki tramvay yolu üzerinde scooter ile otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine gelerek scooter sürücüsüne yardım etti; çarpışmanın ardından sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de tramvay yolu üzerinde bir scooter ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çevredeki vatandaşlar scooter sürücüsünün yardımına koştu.

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi'ndeki tramvay yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir scooter ile araç çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen olay yerine gelip sürücüye yardıma koştu. Çarpışmanın ardından scooter sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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