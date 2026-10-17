Eskişehir'de komşusunun evinde fenalaşan Yadigar Yılmaz'ın şüpheli ölümü soruşturuluyor

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ESKİŞEHİR'de aynı apartmanda oturduğu komşusunun evinde fenalaşan Yadigar Yılmaz (43), hayatını kaybetti. Yılmaz'ın şüpheli görülen ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın en üst katında oturan Yadigar Yılmaz, giriş katta yaşayan komşusu İ.G.'nin (56) evine gitti. Bir süre sonra Yılmaz'ın fenalaşması üzerine İ.G., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede Yılmaz'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ev sahibi İ.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yılmaz'ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı