Trafikte 240 bin lira ceza yiyen adam: Bu vatan hainlerine nasıl olacak?

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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz bir sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücüye ve aracını ona teslim eden araç sahibine toplam 240 bin lira idari para cezası kesildi.

"BU SEFERLİK GÖRMEYİN"

Cezaya tepki gösteren araç sahibi ise görevini yapan polislere "Bu seferlik görmeyin, memlekette 28 bin lira asgari ücret varken 200 bin lira ceza yazan vatan hainlerine nasıl olacak?" diyerek skandal ifadeler kullandı.

Kaynak: Haberler.com