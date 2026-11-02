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Trafikte 240 bin lira ceza yiyen adam: Bu vatan hainlerine nasıl olacak?

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Trafikte 240 bin lira ceza yiyen adam: Bu vatan hainlerine nasıl olacak? Haber Videosunu İzle
Trafikte 240 bin lira ceza yiyen adam: Bu vatan hainlerine nasıl olacak?
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan ve trafiğe ehliyetsiz çıktığı belirlenen sürücü, sivil trafik polislerinden kaçamadı. Hem sürücüye hem de aracını ehliyetsiz veren araç sahibine toplam 240 bin TL idari para cezası kesildi. Araç sahibi, "Bu seferlik görmeyin. Memlekette 28 bin TL asgari ücret varken 200 bin TL ceza yazan vatan hainlerine nasıl olacak?" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz bir sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücüye ve aracını ona teslim eden araç sahibine toplam 240 bin lira idari para cezası kesildi.

"BU SEFERLİK GÖRMEYİN"

Cezaya tepki gösteren araç sahibi ise görevini yapan polislere "Bu seferlik görmeyin, memlekette 28 bin lira asgari ücret varken 200 bin lira ceza yazan vatan hainlerine nasıl olacak?" diyerek skandal ifadeler kullandı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 93 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAhmet Yel:

Tabiki araç sahibini savunmuyorum ama o polisler gitsinde milyonluk filmli cipleri durdursun transporterleri durdursun içinde neler neler dönüyor extaziler kovalar

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Haber YorumlarıYahya Gültekin:

Doğru ve net tespit hayır yani neden bu kadar saldiriyorsunuz fon hırsızları dışarda Fink atıyor hadi yiyorsa alın içeriye asil ve gerçek fon hırsızlarıni yemiyor ama demi

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Haber YorumlarıVeli Tunçel:

Adam haklı ne verdin k ne alcan

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Haber Yorumlarıf16ercan:

doğru soylemis öyle bir cezami olurya milyonlari cebe dolduranlar dışarda geziyor

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Haber YorumlarıKalemdar:

hem ehliyetsiz hem alkollü. ya kaza yapıp birinin canına kıysaydın. o zaman az bile derlerdi.

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