Eskişehir Valisi Yılmaz, Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlı vatandaşı evinde ziyaret etti

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Şükran Erdoğan ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, hayat tecrübeleri ve birikimleriyle topluma değer katan büyükleri hatırlamak, onların yanında olunduğunu hissettirmek ve gönüllerine dokunmak amacıyla Tepebaşı ilçesinde ikamet eden Şükran Erdoğan ve ailesine ziyarette bulundu. Erdoğan ailesiyle yakından ilgilenerek samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Yılmaz, büyüklerin toplumumuzdaki müstesna yerine dikkat çekerek, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu; özellikle yaşlıların huzur, güven ve refahının önem taşıdığını ifade etti. Ailenin talep ve beklentilerini de dinleyen Vali Yılmaz, vatandaşların her türlü ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması noktasında gerekli hassasiyetin gösterildiğini belirtti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Erdoğan ailesi, nazik ziyaretleri ve yakın ilgilerinden dolayı Vali Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı