Eskişehir Tepebaşı'nda seyir halindeki otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi

Eskişehir Tepebaşı'nda seyir halindeki otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor bölümünden alev aldı. Çevredeki esnafın müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Hatice S. idaresindeki 26 PT 027 plakalı otomobil, Cumhuriye Mahallesi Kırım Caddesi'nde seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı.
Çevredeki esnafın müdahale ettiği yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA