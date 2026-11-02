Eskişehir'de kuyumcuya 10 gram sahte altın satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de kuyumcuya 10 gram sahte altın satmaya çalışan şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kuyumcuya 10 gram sahte altın satmaya çalışan şüpheli, işyeri sahibinin fark etmesiyle polis ekiplerince yakalandı. Yaklaşık 70 bin lira değerindeki altınları borç karşılığı aldığını savunan şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.
ESKİŞEHİR'de kuyumcuya 10 gram sahte altın satmaya çalışan Y.A., işyeri sahibinin fark etmesi üzerine gelen polis ekiplerince yakalandı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya giden Y.A., yaklaşık 70 bin lira değerindeki 10 gram altını bozdurmak istediğini söyledi. İncelediği altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcu, durumu polise bildirdi. Şüpheli Y.A., altınları borç karşılığı aldığını ve sahte olduklarını bilmediğini savunurken, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı