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Eskişehir Tepebaşı'nda aspiratör yangınında daire kül oldu, köpek telef oldu

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Eskişehir Tepebaşı'nda aspiratör yangınında daire kül oldu, köpek telef oldu
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4 katlı apartmanın 2. katındaki dairede mutfak aspiratörü kaynaklı yangın çıktı. Kapısı kırılarak söndürülen yangında daire büyük maddi hasar görürken içerideki köpek telef oldu, veterinere götürülen köpek kurtarılamadı.

Eskişehir'de mutfak aspiratörü kaynaklı yangının çıktığı daire adeta küle dönerken, içerideki köpek telef oldu.

Olay, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 2'nci katında bulunan dairede mutfak aspiratörü kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kapısı kırılarak girilen dairedeki yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Büyük çapta maddi zararın oluştuğu daire adeta küle döndü. Yangın esnasında kimsenin bulunmadığı dairede olan bir köpek ise telef oldu. Çevredeki bir vatandaşın köpeği alıp birkaç metre ilerideki veterinere götürdüğü ancak talihsiz hayvanın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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