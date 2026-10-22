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Eskişehir'de 3 ilçede düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

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Eskişehir'de 3 ilçede düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
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Eskişehir'de Odunpazarı, Tepebaşı ve Alpu ilçelerinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 bin 137 tabanca fişeği, 3 çek, 83 boş senet ve 7 alacak-verecek defteri ele geçirildi; şüpheliler hakkında tefecilik suçundan işlem başlatıldı.

Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilere ait Odunpazarı, Tepebaşı ve Alpu ilçelerindeki ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda, 2 bin 137 tabanca fişeği, dolu senet, 3 çek, 83 boş senet, 7 alacak-verecek defteri, muhtelif mali belgeler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında tefecilik suçu kapsamında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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