Eskişehir'de 3 ilçede düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de 3 ilçede düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de Odunpazarı, Tepebaşı ve Alpu ilçelerinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 bin 137 tabanca fişeği, 3 çek, 83 boş senet ve 7 alacak-verecek defteri ele geçirildi; şüpheliler hakkında tefecilik suçundan işlem başlatıldı.
Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelilere ait Odunpazarı, Tepebaşı ve Alpu ilçelerindeki ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda, 2 bin 137 tabanca fişeği, dolu senet, 3 çek, 83 boş senet, 7 alacak-verecek defteri, muhtelif mali belgeler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında tefecilik suçu kapsamında işlem başlatıldı.