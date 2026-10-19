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Eskişehir'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı, 297 bin TL ceza kesildi

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Eskişehir'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı, 297 bin TL ceza kesildi
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Eskişehir Tepebaşı'nda polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü, araçtan inerek yaya kaçmaya çalışırken yakalandı. Sürücüye ehliyetsizlik, dur ihtarına uymama, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan toplam 297 bin TL ceza kesildi; araç otoparka çekildi.

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve ardından aracını bırakıp yaya olarak izini kaybettirmeye çalışan ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Sürücüye toplam 297 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç otoparka çekildi.

Tepebaşı ilçesi ara sokaklarında seyir halinde olan 26 AEP 240 plakalı ticari aracın sürücüsü E.S., polis ekiplerinin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sırasında 1588. Sokak üzerine gelen sürücü, aracı bırakıp yaya olarak kaçışını sürdürmek istedi. Polis ekiplerinin fiziki takibi sonucu kısa sürede yakalanarak kontrol altına alınan E.S.'nin yapılan incelemelerinde ehliyetsiz olduğu, aracın muayenesinin ve sigortasının da bulunmadığı belirlendi.

Ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, sigortasız ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmak gibi maddelerden sürücüye toplam 297 bin TL idari para cezası kesildi. Ticari araç ise çekici marifetiyle otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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