Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin Kızıltepe'de kuyumcu dükkanına silahlı saldırıda camlara 9 mermi isabet etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Kızıltepe'de kuyumcu dükkanına silahlı saldırıda camlara 9 mermi isabet etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Şanlıurfa Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerinin camlarına 9 mermi isabet ederken, polis saldırganların belirlenmesi için inceleme başlattı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinin camlarına 9 mermi isabet etti.

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Şanlıurfa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanına ateş açıldı. Saldırıda iş yerinin camlarına 9 mermi isabet etti. İş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
İran'dan ABD'ye 7 şartlı rest! 'Talepler karşılanana kadar görüşme yapılmayacak'

İran müzakerelere kapıları kapattı! ABD'ye 7 maddelik rest
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu

Yaptıkları rezillik sonrası başları kesildi, olan çocuklarına oldu
Galatasaray'ın rakibinde sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu

Galatasaray'ın rakibinde sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu
Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili

Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Seray Kaya’dan ayrılık söylentileri sonrası dikkat çeken mesaj

Büyük aşk sona mı erdi? Ünlü oyuncudan dikkat çeken paylaşım
22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi

22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi
İsmail Yüksek'in bu görüntüleri olay oldu! Taraftarlar çılgına döndü

Sözün bittiği yer! Yorum Fenerbahçe taraftarında
Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak

Tarihi adım! Türkiye 3 ülkeyle güçlerini birleştirdi