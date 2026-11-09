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Eskişehir Tepebaşı'nda işçilerin kaldığı 3 katlı binadaki yangın söndürüldü

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Eskişehir Tepebaşı'nda işçilerin kaldığı 3 katlı binadaki yangın söndürüldü
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Eskişehir Tepebaşı'nda inşaat işçilerinin kaldığı 3 katlı binada dün gece çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kimse yaralanmazken binada maddi hasar oluştu, polis ve itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Eskişehir'de inşaat işçilerinin ikamet ettiği 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, dün gece Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Emirler Mahallesi Sarıcakaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede inşaat çalışması yapan işçilerin kaldığı 3 katlı binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı olayda binada maddi hasar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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