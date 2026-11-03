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Eskişehir'de ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine toplam 80 bin TL ceza kesildi

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Eskişehir'de ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine toplam 80 bin TL ceza kesildi Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine toplam 80 bin TL ceza kesildi
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polisin durdurduğu araçta ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine 40'ar bin TL'den toplam 80 bin TL ceza kesildi. Tutanak imzalanırken sürücünün arkadaşları 'Sanki evleniyor' diye espri yaptı, araç sahibi ise tutanağı yırtarak tepki gösterdi.

Eskişehir'de polisin durdurduğu ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine toplam 80 bin TL para cezası uygulanırken, şahısların tutanağının imzalandığı esnada "Sanki evleniyor, bak nasıl imzalıyor" diye dalgaya geçmesi dikkat çekti.

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Sarıcakaya Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, 26 ADN 925 plakalı aracı durdurdu. Gerçekleştirilen kontrollerde, araç sürücüsü E.Y.'nin sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

Yapılan yasal işlemler sonucunda hem araç sahibine hem de sürücüye 40'ar bin TL olmak üzere toplam 80 bin TL idari para cezası kesildi.

Cezai işlem sırasında renkli anlar da yaşandı. Sürücünün arkadaşları, ceza tutanağını imzaladığı sırada "Sanki evleniyor, bak nasıl imzalıyor" diyerek espri yaptı. Öte yandan araç sahibi ise kesilen cezaya tepki göstererek tutanağı yırttı ve "Bundan çok var evde, kıravat yaptım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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