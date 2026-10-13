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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram esrarla şüpheli tutuklandı

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram esrarla şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de Tepebaşı ilçesindeki adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Operasyonda 1,5 kilogram esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu, 3 kök Hint keneviri, 200 şeffaf kilitli poşet ve hassas terazi ele geçirildi.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tepebaşı ilçesinde bulunan bir adreste uyuşturucu ve uyarıcı bulundurulduğu ve satışının yapıldığı belirlendi.

Operasyonun düzenlendiği adreste, 1,5 kilogram esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu, 3 kök Hint keneviri, uyuşturucu satışında kullanılan 200 şeffaf kilitli poşet, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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