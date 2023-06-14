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Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurdu

Magazin Haberleri

ELLE Style Avards 2023 ödülleri dün akşam görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gece adeta yıldızlar geçidine döndü. Ünlü isimler kırmızı halıda şıklıkta birbirleriyle yarıştı. Serenay Sarıkaya ve Aybüke Pusat derin göğüs dekolteli kıyafetleriyle göz kamaştırdı. İşte kırmızı halıda ünlüler geçidi.

ELLE STYLE Awards 2023 X M.A.C ödül töreni dün akşam birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Serenay Sarıkaya, Arzum Onan, Afra Saraçoğlu, Burcu Esmersoy, Mabel Matiz gibi isimlerin katıldığı törende ünlüler şık kombinleriyle dikkat çekti. Serenay Sarıkaya ve Aybüke Pusat, cesur tercihiyle herkesi gölgede bıraktı.

İşte kırmızı halıdan geçen ünlü isimler;

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduSerenay Sarıkaya

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduDanla Biliç

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduEce Sükan

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduAfra Saraçoğlu

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduHafsanur Sancaktutan

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduTuba Ünsal

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduBeren Saat- Kenan Doğulu

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduEda Ece

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduArzum Onan

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduHazar Ergüçlü

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduPelin Karahan

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduSerkan Çayoğlu

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduErdil Yaşaroğlu -Begüm Kütük

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduNesrin Cavadzade

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduHande Ataizi

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduSinem Kobal

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduTarık Emir Tekin

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduBoran Kuzum

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduMert - İdil Fırat

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduGökçe Bahadır - Emir Ersoy

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduAybüke Pusat

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduYasemin Öğün

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduMabel Matiz

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduEge Kökenli

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduŞansım Adalı

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduMelike Şahin

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduNeslişah Alkoçlar Düzyatan- Engin Altan Düzyatan

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduDamla Sönmez

Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurduAnıl Altan- Pelin Akil Altan

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Serenay Sarıkaya Aybüke Pusat Mabel Matiz Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

apolat:

ne kadar gösterebilirsen o kadar şıksın, o kadar MEDENİ,,, yakında çıplak çıkacaklar en medeni benim diye

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bbb yildiz:

Begüm kütük ve hande ataizi ne teşekkür ederiz , et yığını olarak gözlerimi yormadıkları için

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Carsambali:

Hazar ustunu giymeyi unutmus..Acele cikmis evden..

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