Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurdu
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ELLE Style Avards 2023 ödülleri dün akşam görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gece adeta yıldızlar geçidine döndü. Ünlü isimler kırmızı halıda şıklıkta birbirleriyle yarıştı. Serenay Sarıkaya ve Aybüke Pusat derin göğüs dekolteli kıyafetleriyle göz kamaştırdı. İşte kırmızı halıda ünlüler geçidi.
ELLE STYLE Awards 2023 X M.A.C ödül töreni dün akşam birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Serenay Sarıkaya, Arzum Onan, Afra Saraçoğlu, Burcu Esmersoy, Mabel Matiz gibi isimlerin katıldığı törende ünlüler şık kombinleriyle dikkat çekti. Serenay Sarıkaya ve Aybüke Pusat, cesur tercihiyle herkesi gölgede bıraktı.