Ödül töreninde şıklık yarışı! Serenay ve Aybüke'nin göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurdu

ELLE Style Avards 2023 ödülleri dün akşam görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gece adeta yıldızlar geçidine döndü. Ünlü isimler kırmızı halıda şıklıkta birbirleriyle yarıştı. Serenay Sarıkaya ve Aybüke Pusat derin göğüs dekolteli kıyafetleriyle göz kamaştırdı. İşte kırmızı halıda ünlüler geçidi.

ELLE STYLE Awards 2023 X M.A.C ödül töreni dün akşam birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Serenay Sarıkaya, Arzum Onan, Afra Saraçoğlu, Burcu Esmersoy, Mabel Matiz gibi isimlerin katıldığı törende ünlüler şık kombinleriyle dikkat çekti. Serenay Sarıkaya ve Aybüke Pusat, cesur tercihiyle herkesi gölgede bıraktı.

İşte kırmızı halıdan geçen ünlü isimler;

Serenay Sarıkaya

Danla Biliç

Ece Sükan

Afra Saraçoğlu

Hafsanur Sancaktutan

Tuba Ünsal

Beren Saat- Kenan Doğulu

Eda Ece

Arzum Onan

Hazar Ergüçlü

Pelin Karahan

Serkan Çayoğlu

Erdil Yaşaroğlu -Begüm Kütük

Nesrin Cavadzade

Hande Ataizi

Sinem Kobal

Tarık Emir Tekin

Boran Kuzum

Mert - İdil Fırat

Gökçe Bahadır - Emir Ersoy

Aybüke Pusat

Yasemin Öğün

Mabel Matiz

Ege Kökenli

Şansım Adalı

Melike Şahin

Neslişah Alkoçlar Düzyatan- Engin Altan Düzyatan

Damla Sönmez

Anıl Altan- Pelin Akil Altan