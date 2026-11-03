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Berdan Mardini, öğretmen eşinden boşandı

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Berdan Mardini, öğretmen eşinden boşandı
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Ünlü türkücü Berdan Mardini, Nisan 2025’te evlendiği öğretmen eşi Dilara Talay’dan boşandı. Çift, Silivri Adliyesi’nde sessiz sedasız, tek celsede evliliklerini sonlandırdı.

İki çocuğunun annesi Fatoş Yeliler ile 2021 yılında yollarını ayıran şarkıcı Berdan Mardini, geçtiğimiz yılın nisan ayında İngilizce öğretmeni Dilara Talay ile hayatını birleştirmişti. Bir süredir aralarında kriz olduğu ve boşanacakları iddia edilen ünlü çiftten kötü haber geldi.

SİLİVRİ ADLİYESİ'NDE TEK CELSEDE BİTTİ

Evliliklerindeki sorunları aşamayan Berdan Mardini ve Dilara Talay çifti, birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı. Ayrılık kararı sonrası yasal süreci başlatan ikili, Silivri Adliyesi’nde görülen duruşmada sessiz sedasız ve tek celsede boşandı.

Kaynak: Haberler.com
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