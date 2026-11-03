ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD'de milyonlarca seçmen, Kongre'nin yeni yapısını belirleyecek ara seçimler için sandık başına giderken, Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD'deki seçim atmosferini, son anketleri, kritik eyaletlerdeki yarışları ve Washington kulislerinde konuşulan gelişmeleri Melis Yaşar'a değerlendirdi. Sural, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu kaybedeceğine kesin gözüyle bakıldığını belirtirken, Senato yarışının ise çok daha çekişmeli geçeceğine dikkat çekti.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE DEMOKRATLARIN ÜSTÜNLÜK KURMASI BEKLENİYOR

ABD'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı için seçim yapılıyor. Mecliste çoğunluğu elde edebilmek için en az 218 sandalyeye ulaşılması gerekiyor. Senato'da ise 100 sandalyenin 35'i için seçmenler oy kullanıyor.

Washington'daki seçim atmosferini değerlendiren Rona Doğan Sural, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu kaybetmesinin beklendiğini söyledi. ABD siyasi tarihinde başkanın mensubu olduğu partinin ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde sandalye kaybetmesinin sık karşılaşılan bir durum olduğunu hatırlatan Sural, son 20 ara seçimde yalnızca iki başkanın partisinin sandalye sayısını koruyabildiğini, diğer 18 seçimde ise kayıp yaşandığını ifade etti.

Sural, bu tarihsel tabloya ve mevcut anketlere işaret ederek, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesine kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

SENATO YARIŞINDA GÖZLER KRİTİK EYALETLERDE

Temsilciler Meclisi'nin aksine Senato'daki yarışın daha zorlu geçmesi bekleniyor. Sural, Cumhuriyetçilerin özellikle Senato'daki çoğunluğu korumak istediğini vurgulayarak Alaska, Ohio, Michigan, Teksas, Maine, Iowa ve Kansas gibi eyaletlerdeki yarışların yakından takip edildiğini söyledi.

Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Teksas'ta dahi Demokratların kazanma ihtimalinin anketlerde gündeme geldiğini belirten Sural, 1988'den bu yana eyaletten Demokrat bir senatör çıkmadığına dikkat çekti. Kansas'ın da Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerden biri olduğunu hatırlatan Sural, buradaki yarışın da dikkat çekici olduğunu kaydetti.

Senato'daki mevcut dağılıma ilişkin bilgi veren Sural, Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyeye sahip olduğunu belirtti. Demokratların Senato'da çoğunluğu elde edebilmesi için en az 6 eyalette başarı sağlaması ve mevcut sandalyelerini de koruması gerektiğini söyledi.

Sural, Demokratların beş eyalette kazanması ve Senato'daki dağılımın 50-50 eşitliğe gelmesi durumunda başkan yardımcısının eşitliği bozma oyunun Cumhuriyetçilere avantaj sağlayacağını ifade etti. Bu nedenle Senato'da Demokratların işinin Temsilciler Meclisi'ne kıyasla daha zor olduğunu dile getirdi.

TRUMP'IN VAATLERİ SEÇMEN TERCİHİNİ ETKİLİYOR

ABD'deki seçim atmosferini değerlendiren Sural, son iki yılda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin seçmen davranışında etkili olduğunu söyledi. Enflasyon, benzin fiyatları, İran'la yaşanan savaş, sağlık harcamalarının yüksekliği, kürtaj tartışmaları ve göçmen politikalarının seçmenin gündemindeki önemli başlıklar olduğunu belirten Sural, Trump'ın başkanlık öncesinde verdiği vaatlerle son iki yılda yaşananlar arasında fark bulunduğu yönündeki değerlendirmelerin öne çıktığını aktardı.

Demokrat seçmenlerin sandığa gitme eğiliminin daha yüksek olabileceğini kaydeden Sural, Cumhuriyetçi seçmenlerin bir bölümünün ise tepkisini sandığa gitmeyerek gösterebileceğini ifade etti.

TRUMP KONGRE'NİN İKİ KANADINI DA KAYBEDEBİLİR Mİ?

Trump'ın Kongre'deki çoğunluğu kaybetme ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sural, Temsilciler Meclisi için beklentinin oldukça net olduğunu söyledi.

Sural, Trump'ın da Temsilciler Meclisi'nin kaybedilebileceğine ilişkin açıklama yaptığını hatırlatarak, ABD Başkanı'nın böyle bir durumda önüne gelen düzenlemeleri veto edebileceğini söylediğini aktardı.

Senato'da ise sonucun seçmen katılımına ve kritik eyaletlerdeki yarışlara bağlı olduğunu belirten Sural, Demokratların çoğunluğu elde etmesinin daha güç olduğunu dile getirdi.

TRUMP'I ÖNÜMÜZDEKİ İKİ YILDA NE BEKLİYOR?

Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğu kaybetmesi halinde Trump'ın önümüzdeki iki yıl boyunca daha zorlu bir siyasi süreçle karşı karşıya kalabileceğini belirten Sural, mevcut durumda Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğa sahip olması nedeniyle yönetimin karar alma ve atama süreçlerinde daha rahat hareket edebildiğini söyledi.

Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesi durumunda bütçe görüşmeleri, yasa teklifleri ve başkanın önüne gelecek düzenlemelerde Trump'ın daha fazla muhalefetle karşılaşabileceğini ifade eden Sural, Kongre'deki güç dağılımının değişmesinin Beyaz Saray'ın hareket alanını daraltabileceğine işaret etti.

Demokratların çoğunluğu kazanması halinde Trump hakkında yeni soruşturmaların ve azil girişimlerinin de gündeme gelebileceğini belirten Sural, ancak azil sürecinin tamamlanmasının oldukça zor olduğunu söyledi. Bunun için Senato'da üçte iki çoğunluğun sağlanması gerektiğini hatırlatan Sural, Demokratların sandalye kazanmasının tek başına Trump'ın azledilmesi için yeterli olmayacağını kaydetti.

SEÇİM SONUÇLARININ NETLEŞMESİ GÜNLER SÜREBİLİR

Sural, seçim sonuçlarının aynı gün kesinleşmeyebileceğine de dikkat çekti. Eyaletler arasındaki saat farkları, posta yoluyla kullanılan oylar ve olası yeniden sayım süreçlerinin sonuçların açıklanmasını geciktirebileceğini belirten Sural, özellikle oy farkının çok az olduğu eyaletlerde itirazların ve yeniden sayımların gündeme gelebileceğini ifade etti.

Seçim sonuçlarının Trump'ın siyasi geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olacağını belirten Sural, Temsilciler Meclisi'nde Demokratların üstünlük kurmasının beklendiğini, Senato'daki çoğunluk mücadelesinin ise daha belirsiz olduğunu vurguladı.

İlgili Haberler