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Nepal'de Everest yakınında iki helikopter çarpıştı, 1 turist öldü, 3 kişi yaralandı

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Nepal'de Everest Dağı yakınlarındaki Pheriche bölgesindeki helikopter pistine aynı anda iniş yapmaya çalışan iki helikopter çarpıştı. Olayda Hindistan kökenli 1 turist hayatını kaybetti, aynı helikopterdeki Yeni Zelanda vatandaşı ve pilotlar dahil 3 kişi yaralandı.

Nepal'de Everest Dağı yakınlarındaki helikopter pistine aynı anda iniş yapmaya çalışan iki helikopterin çarpışması sonucu 1 turist hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kathmandu Post'un haberine göre, Fishtail Air ve Air Dynasty isimli şirketlere ait iki helikopter, sabah saatlerinde Everest Dağı yakınlarındaki Pheriche bölgesindeki helikopter pistine aynı anda iniş yapmaya çalıştı.

İniş esnasında çarpışan helikopterlerden birinde bulunan ve Hindistan kökenli olduğu açıklanan turist yaşamını yitirdi.

Aynı helikopterde bulunan Yeni Zelanda vatandaşının yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı aktarılırken, helikopterlerin pilotlarının da hafif yaralandığı kaydedildi.

Sosyal medyada, helikopterlerin çarpışma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Kaynak: AA
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