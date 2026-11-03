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Tahran'daki İnkılap Meydanı'na "Trump'ı öldüreceğiz" yazılı afiş asıldı

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İran'ın başkenti Tahran'da ABD Başkanı Donald Trump'ın parmaklıklar ardında resmedildiği ve üzerinde "Trump'ı öldüreceğiz" yazılı bir afiş asıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da ABD Başkanı Donald Trump'ın parmaklıklar ardında resmedildiği ve üzerinde "Trump'ı öldüreceğiz" yazılı bir afiş asıldı.

Tahran'ın önemli noktalarından İnkılap Meydanı'na asılan dev afişte, ABD Başkanı Trump temsili olarak parmaklıklar ardında resmedilirken, afişin üzerine İngilizce ve Farsça "Trump'ı öldüreceğiz" mesajı yazıldı.

Meydandaki başka bir alanda ise ABD Başkanı Trump, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bitkin ve kıyafetleri parçalanmış halde tasvir edildiği resim sergilendi.

Resimde, yanmış ve yırtılmış ABD ile İsrail bayrakları da yer aldı.

Meydanda toplanan yaklaşık 500 kişi ise küçük çaplı protesto düzenledi.

İran ve Hizbullah bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Bazı göstericiler, Trump'ın resminin bulunduğu dövizleri ayaklarının altına alarak çiğnedi.

Gösteriye katılan bazı kişilerin ise kefen giydikleri görüldü.

Kaynak: AA
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