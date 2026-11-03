Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Liverpool'un yıldızı Gakpo, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Liverpool'un yıldızı Gakpo, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı Haber Videosunu İzle
Liverpool'un yıldızı Gakpo, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liverpool’un forveti Cody Gakpo, Fenerbahçe maçı öncesi stat atmosferine dikkat çekerek "Dört gözle yarınki atmosferi bekliyorum. Umarım harika bir atmosferle karşı karşıya oluruz" dedi.

  • Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında yarın saat 20.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak.
  • Cody Gakpo, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısına katıldı.
  • Gakpo, geçen sezon İstanbul'da oynanan maçtaki atmosferi büyük olarak nitelendirerek yarınki atmosferi dört gözle beklediğini söyledi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Liverpool, yarın saat 20.45’te Fenerbahçe’ye konuk olacak. İngiliz ekibi bu müsabaka için İstanbul’a gelirken Hollandalı futbolcu Cody Gakpo, müsabakanın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

''HER ZAMANKİ KAFA YAPISINDA OLACAĞIM''

Takımın performansındaki ivmeye dikkat çeken Gakpo, "Ben her zamanki kafa yapısında olacağım. Her zaman olduğu gibi yaklaşacağım. Olabildiğince performans vermeye çalışacağım. Hala büyümeye devam eden bir kulübüz. Sürekliliği sağlamaya çalışıyoruz. Her dakika kendimizi adapte etmeye çalışıyoruz" dedi.

''BU LİGLE ALAKALI DİYEMEM''

Devler Ligi’nde bu sezonki iyi performanslarına yönelik soruyu yanıtlayan Gakpo, Premier Lig ile Şampiyonlar Ligi için şöyle konuştu: "İki ligde de gol attık ve goller yedik. Şampiyonlar Ligi her zaman özel ve özel sahnelerin olduğu bir yer. Bu ligle alakalı diyemem."

''HERKES KENDİNİ KANITLADIĞI BİR DÖNEM OLDU''

Hollandalı futbolcu, takım içindeki rekabet ve rotasyona ilişkin, "Çok fazla potansiyel olduğunu söylemem gerekiyor. Herkes kendini kanıtladığı bir dönem oldu. Birbirimizi daha fazla tanımamız gerekiyor. Daha fazla iletişim kurmamız gerekiyor. Sadece güzel ve pozitif şeyleri hitap ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

''DÖRT GÖZLE YARINKİ ATMOSFERİ BEKLİYORUM''

Geçmişte Türk takımları ve Türk Milli Takımı’na karşı mücadele ettiğinin hatırlatılması üzerine Gakpo, taraftarların oluşturduğu atmosfere dair şunları söyledi:

"Oldukça zorlu atmosfer oluyor. Geçen sene de iyi bir atmosfer olmuştu. Atmosfer çok büyüktü. Bazı oyuncular seviyor, ben de seviyorum. Dört gözle yarınki atmosferi bekliyorum. Umarım harika bir atmosferle karşı karşıya oluruz."

İlgili Haberler
Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi müjdeli haberFenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi müjdeli haber
Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklamaFenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklama
Liverpool'un İstanbul yolculuğu başladı! Kadıköy'e yaralı geliyorlarLiverpool'un İstanbul yolculuğu başladı! Kadıköy'e yaralı geliyorlar
Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi operasyon! 9 gözaltıFenerbahçe-Liverpool maçı öncesi operasyon! 9 gözaltı
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Teyze cinayetinde şoke eden savunma! Yasak aşk ortaya çıktı

Teyze cinayetinde şoke eden savunma! Yasak aşk ortaya çıktı
Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia

Pilot işinden oldu! Ünlü ismi karısı affetmedi
Takasbank Genel Müdürlüğü'ne Gökhan Elibol atandı

Fon soruşturmasının ardından Takasbank'ta kritik değişiklik
Kripto platformuna “kara para” operasyonu! 4,3 milyar liralık para trafiği, 12 gözaltı

Kripto platformuna kayyum! Dudak uçuklatan kara para trafiği
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi

İnsan insana bunu yapar mı? Kalbi durdu, maç tatil edildi
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı

Uçak kazasında acı detay! Milyoner iş insanı ve ailesi de öldü
Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyareti

Gergin siyasete taziye molası

Trossard, Arsenal'den Beşiktaş'a isteyeceği iki yıldızın ismini verdi

Trossard, Arsenal'den Beşiktaş'a isteyeceği iki yıldızın ismini verdi
Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler

Geceye damga vuran paylaşım! Apar topar sildiler
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm

15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: İhanet...
Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil

Eşine yapılan yorumlar Mehmet Günsür'e soruldu! Bakın ne dedi