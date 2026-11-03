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Hindistan'da Kedartal'da çığ sonrası kaybolan 8 kişi için arama kurtarma başlatıldı

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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki Kedartal bölgesinde 27 Ekim'de tırmanışa çıkan 8 kişilik gruptan, 29 Ekim'deki çığın ardından haber alınamıyor. Bölgeye gönderilen 10 kişilik ekip kar altında malzeme buldu; 3 hamal ile 1 aşçı kurtarıldı, 4 bin metre üzeri rotalar kapatıldı.

Hindistan'ın kuzeyindeki Himalaya bölgesinde dağ yürüyüşüne çıkan 8 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Press Trust of India (PTI) ajansının haberine göre, dağcı grubu, 27 Ekim'de Uttarakhand eyaleti sınırlarında yer alan Kedartal bölgesinde 3 günlük bir tırmanış için yola çıktı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sırasında 29 Ekim'de çığ meydana gelirken, Himalaya bölgesindeki 7 kişi ve bir rehberden haber alınamıyor.

Yetkililer, 29 Ekim'den bu yana iletişimin koptuğu ekibe ulaşmak için 10 kişilik bir arama kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Himalaya dağlarındaki yoğun kar yağışı, görüş mesafesinin düşük olması ve meydana gelen çığların arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığına işaret eden yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin Uttarkashi ilçesindeki Kedartal bölgesi yakınlarında karın altında kalmış bir çadır, giysi, terlik ve gıda malzemesi bulduğunu ancak 2-3 kilometrelik alanda yapılan aramada kayıp kişilere ulaşılamadığını vurguladı.

Yetkililer, yürüyüş grubuna eşlik eden 3 hamal ve 1 aşçının ise 3 gün önce kurtarıldığını vurgulayarak, yoğun kar yağışının ardından 4 bin metrenin üzerindeki yüksek rakımlı yürüyüş güzergahlarının kapatıldığını??????? da duyurdu.

Kaynak: AA
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