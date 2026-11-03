Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı, zirai tohumlama için drone geliştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı, zirai tohumlama için drone geliştirdi
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı'nca geliştirilen ve hem tohumlama hem ilaçlama yapabilen dronun test uçuşu başarıyla tamamlandı; Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Türkiye genelinde ağaçlandırmadığımız hiçbir yer kalmayacak" dedi.

  • Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı bünyesindeki teknoloji kulüpleri, hem tohumlama hem de ilaçlama yapabilen bir drone geliştirdi ve test uçuşu başarıyla tamamlandı.
  • Yerli drone, test sürecinin ardından Tokat'ta yürütülen tohumlama çalışmalarında aktif olarak kullanılmaya başlandı ve ilk saha uygulamasında toprağa tohum bıraktı.
  • Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Türkiye genelinde fidan dikilmeyen ve ağaçlandırılmayan yer bırakmama hedefini dile getirdi.

Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı bünyesindeki teknoloji kulüpleri tarafından geliştirilen; hem tohumlama hem de ilaçlama yapabilme özelliğine sahip dronun test uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Test sürecinin ardından yerli dron, Tokat'ta yürütülen tohumlama çalışmalarında aktif olarak kullanılmaya başlandı.

TOKAT'TA İLK TOHUMLAR ATILDI

Show TV'de yayımlanan habere göre; teknoloji kulüplerinin yoğun çalışmaları sonucunda üretilen dron, arazi şartlarında tohumlama faaliyetlerinin yanı sıra tarımsal ve çevresel ilaçlama amacıyla da kullanılabiliyor. Dron, ilk saha uygulamasında Tokat topraklarına tohum bıkraktı.

"PROJELERİMİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Geliştirilen projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yeşil alanların korunması ve ağaçlandırma çalışmalarının stratejik önemine değindi. Yıldırım, "Yeşil vatanımıza sahip çıkmak için teknoloji kulüplerimizin öncülüğünde projelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"FİDAN DİKMEDİĞİMİZ HİÇBİR YER KALMAYACAK"

Türkiye genelinde ağaçlandırma seferberliğini kararlılıkla sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Ahmet Yiğit Yıldırım, "İnşallah Türkiye genelinde fidan dikmediğimiz, ağaçlandırmadığımız hiçbir yerimiz kalmayacak" şeklinde konuştu.

BAHÇELİ'NİN ÖNCÜLÜĞÜNE VURGU YAPTI

Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çevre konusundaki hassasiyetine ve liderliğine dikkat çekerek, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin öncülüğünde yeşil vatan konusundaki savunmamızdaki çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 52 sitede yayınlandı.
Michigan sandık başında! Kazanırsa ABD Senatosunun ilk Müslüman üyesi olacak

Kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
8 yıl sonra Seul'de görkemli karşılama! Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi

8 yıl sonra görkemli karşılama! Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi

Bakan Gürlek, fon vurgunu hakkında bu ifadeyi ilk kez kullandı

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama

Hükümet kanadından milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler

Haberler.com
2000

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıKaya bilir:

sanki biraz geriden geliyorlar.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Bu keşif dünyayı değiştirecek. Ama bir dakika bu zaten yapılıyordu???

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan DUR:

Pek sevinen olmamış. Yerli tasarım olmasını da önemsememişiz. Bırakın çocuklar birşey yapmayın. Millet çalmanın kitabını yazmaya odaklanmış. Siz de öyle yapın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNis Ard:

başkanjn dünyadan haberi yok sanırkm en az 5 yılı var yapışan işlemin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTarafsız yorum:

ağaçlandırılan yerleri yakıp villa dikmesinler ..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu

Koca orduyu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt gerilimi tavan yaptırdı
Enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Van Gölü'nde korkutan tablo! Arada sadece 15 yıl var

İki kare de aynı yerden! Arada sadece 15 yıl var
Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı

Gece yarısı okkalı zam! Tüm hesaplar değişti
İsrailli kadın asker sustu sustu, sonunda her şeyi anlattı

Yok böyle ifşa! İsrailli kadın asker sustu sustu, sonunda dayanamadı
Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia

Pilot işinden oldu! Ünlü ismin özel jetinde skandal iddia
Demet Akalın'a ikinci çocuk sorusu! Verdiği yanıt herkesi güldürdü

Demet Akalın'dan çocuk sorusuna bomba yanıt: Bir Google'la
İsrail tehdidi Suriye'de tüm planları değiştirdi! Bakanlıklar tek tek taşınıyor

Türkiye'nin yanı başında büyük hazırlık! Bakanlıklar bile taşınıyor
İzmit'te restoranda yemek yiyip çay içtiler! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar

Yediler, içtiler! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar