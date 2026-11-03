Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı, zirai tohumlama için drone geliştirdi

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Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı bünyesindeki teknoloji kulüpleri tarafından geliştirilen; hem tohumlama hem de ilaçlama yapabilme özelliğine sahip dronun test uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Test sürecinin ardından yerli dron, Tokat'ta yürütülen tohumlama çalışmalarında aktif olarak kullanılmaya başlandı.

TOKAT'TA İLK TOHUMLAR ATILDI

Show TV'de yayımlanan habere göre; teknoloji kulüplerinin yoğun çalışmaları sonucunda üretilen dron, arazi şartlarında tohumlama faaliyetlerinin yanı sıra tarımsal ve çevresel ilaçlama amacıyla da kullanılabiliyor. Dron, ilk saha uygulamasında Tokat topraklarına tohum bıkraktı.

"PROJELERİMİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Geliştirilen projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yeşil alanların korunması ve ağaçlandırma çalışmalarının stratejik önemine değindi. Yıldırım, "Yeşil vatanımıza sahip çıkmak için teknoloji kulüplerimizin öncülüğünde projelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"FİDAN DİKMEDİĞİMİZ HİÇBİR YER KALMAYACAK"

Türkiye genelinde ağaçlandırma seferberliğini kararlılıkla sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Ahmet Yiğit Yıldırım, "İnşallah Türkiye genelinde fidan dikmediğimiz, ağaçlandırmadığımız hiçbir yerimiz kalmayacak" şeklinde konuştu.