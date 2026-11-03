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Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis

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Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis Haber Videosunu İzle
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
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Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Napoli ve Roma'nın ilgilendiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için İngiliz ekiplerinin de devreye girebileceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların istediği bonservis bedeli ise dudak uçuklattı.

  • Napoli ve Roma, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı transfer listesine aldı ve yakından takip ediyor; henüz resmi teklif sunulmadı.
  • Everton ve Newcastle United'ın transfer döneminde Sara için 25-30 milyon sterlin seviyesinde teklif yapabileceği öne sürüldü.
  • Galatasaray, Gabriel Sara için 40 milyon euronun altındaki tekliflerde pazarlık masasına oturmayı düşünmüyor; transferin 35 milyon euro seviyesinde gerçekleşebileceği iddia edildi.

Galatasaray'da Gabriel Sara için transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı orta saha oyuncusuna İtalya ve İngiltere'den talipler çıktığı iddia edilirken olası transferin Türk futbol tarihine geçebileceği belirtildi.

NAPOLI VE ROMA PEŞİNE DÜŞTÜ

Alman basınından Fussball-news.de'nin haberine göre İtalya Serie A ekipleri Napoli ve Roma, Gabriel Sara'yı transfer listesine aldı. İki kulübün de Brezilyalı futbolcuyu yakından takip ettiği ancak henüz Galatasaray'a resmi bir teklif sunmadığı aktarıldı.

İtalyan ekiplerinin yanı sıra İngiltere Premier Lig temsilcileri Everton ve Newcastle United'ın da Sara için harekete geçebileceği belirtildi. İngiliz kulüplerinin transfer döneminde 25 ila 30 milyon sterlin seviyesinde teklifler yapabileceği öne sürüldü.

GALATASARAY 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray yönetiminin ise Gabriel Sara'yı kolay kolay bırakmaya niyetli olmadığı ifade edildi. Habere göre sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldız için 40 milyon euronun altındaki tekliflerde pazarlık masasına oturmayı düşünmüyor. Bununla birlikte yoğun görüşmeler sonucunda transferin 35 milyon euro seviyesinde gerçekleşebileceği de iddia edildi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEBİLİR

Gabriel Sara'nın 35 milyon euro karşılığında başka bir kulübe transfer olması durumunda, söz konusu bedelin Türk futbolunda rekor seviyede bir oyuncu satışına dönüşebileceği ifade edildi.

Ancak şu ana kadar Sara için Galatasaray'a yapılmış resmi bir teklif bulunmuyor. Brezilyalı futbolcunun geleceğine ilişkin gelişmelerin transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıhamdullahs013:

Bir Fenedbahçeli Olarak, Sara Hak Ediyor. Hak Nayse Odur

Yorum Beğen3
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Haber Yorumlarıtezcanayhan01:

barışa 50 veriyorlardı ondan ümidi kestiler galiba

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Haber YorumlarıMehmet Gelmez:

5kurus etmez bal yapmaz arı çünkü

yanıt2
yanıt1
Haber Yorumlarıgjpr2bbhgy:

yalan haberin böylesi salla haber olsun

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumları128547Ab&:

sen Fenevli sin galiba senle bilardo oynanır ;)

yanıt3
yanıt3
Haber YorumlarıSalih Yas:

Galatasaray her yeri ele geçirmiş.Son dakika kendinize gelin.Yalan uydurma Galatasaray haberleri yapmayın

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