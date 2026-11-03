Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis

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Galatasaray'da Gabriel Sara için transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı orta saha oyuncusuna İtalya ve İngiltere'den talipler çıktığı iddia edilirken olası transferin Türk futbol tarihine geçebileceği belirtildi.

NAPOLI VE ROMA PEŞİNE DÜŞTÜ

Alman basınından Fussball-news.de'nin haberine göre İtalya Serie A ekipleri Napoli ve Roma, Gabriel Sara'yı transfer listesine aldı. İki kulübün de Brezilyalı futbolcuyu yakından takip ettiği ancak henüz Galatasaray'a resmi bir teklif sunmadığı aktarıldı.