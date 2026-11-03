Aksaray'da eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren zanlı adliyede konuştu: Hiçbir şekilde pişman değilim

Aksaray'da eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren zanlı adliyede konuştu: Hiçbir şekilde pişman değilimGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı (33) konuşmak için evine çağırıp 15 bıçak darbesiyle öldüren Osman O. (33), adliyeye sevk edildi. Cinayetin ardından babasının evine gidip polisi arayarak kendini ihbar eden zanlı, adliye girişinde "Neden öldürdün" sorusuna "Hiçbir şekilde pişman değilim, bana ihanet ettiği için öldürdüm" yanıtını verdi.
- Aksaray'da Osman O. (33), 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı (33) konuşmak için çağırdığı evinde göğsünden 15 bıçak darbesiyle öldürdü.
- Olayın ardından babasının evine giden Osman O., polisi arayarak kendini ihbar etti ve gözaltına alındı.
- Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, pişman olmadığını ve eski eşini ihanet ettiği için öldürdüğünü söyledi.
Aksaray'da 5 yıl önce boşandığı eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı, "Pişman değilim" dedi.
KONUŞMAK İÇİN EVİNE ÇAĞIRDI
Olay, dün sabah saatlerinde Tacin Mahallesi'nde 4 katlı binanın 4. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı (33) konuşmak için evine çağıran Osman O. (33), bir süre konuştuktan sonra aralarındaki mesele yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma büyürken Osman O. eline geçirdiği bıçakla Şefika Yeşildağ'ı göğsünden 15 bıçak darbesiyle bıçakladı. Yeşildağ olay yerinde hayatını kaybetti.
POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ
Olayın ardından evden çıkan Osman O. babasının evine giderek polisi arayıp kendini ihbar etti. Polis ekipleri katil zanlısı Osman O.'yu gözaltına aldı.
ADLİYE GİRİŞİNDE KONUŞTU
Katil zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından bugün Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, adliye girişinde basın mensuplarının "Neden öldürdün" sorusu üzerine, "Hiçbir şekilde pişman değilim bana ihanet ettiği için öldürdüm" dedi.