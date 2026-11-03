Aksaray'da eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren zanlı adliyede konuştu: Hiçbir şekilde pişman değilim

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Aksaray'da 5 yıl önce boşandığı eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı, "Pişman değilim" dedi.

KONUŞMAK İÇİN EVİNE ÇAĞIRDI

Olay, dün sabah saatlerinde Tacin Mahallesi'nde 4 katlı binanın 4. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı (33) konuşmak için evine çağıran Osman O. (33), bir süre konuştuktan sonra aralarındaki mesele yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma büyürken Osman O. eline geçirdiği bıçakla Şefika Yeşildağ'ı göğsünden 15 bıçak darbesiyle bıçakladı. Yeşildağ olay yerinde hayatını kaybetti.

POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Olayın ardından evden çıkan Osman O. babasının evine giderek polisi arayıp kendini ihbar etti. Polis ekipleri katil zanlısı Osman O.'yu gözaltına aldı.

ADLİYE GİRİŞİNDE KONUŞTU

Katil zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından bugün Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, adliye girişinde basın mensuplarının "Neden öldürdün" sorusu üzerine, "Hiçbir şekilde pişman değilim bana ihanet ettiği için öldürdüm" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı