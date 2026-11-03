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Kiribati açıklarında 3 ay sürüklenen teknede 5 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor

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Kiribati yakınlarında 6 metrelik teknede 3 ayı aşkın süre denizde sürüklenen ikisi çocuk 5 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlar ciddi susuzluk ve yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alınırken kaybolan 4 kişi aranıyor.

Güney Pasifik bölgesindeki ada ülkesi Kiribati yakınlarında 6 metrelik bir teknede, 3 ayı aşkın süre denizde sürüklenen ikisi çocuk 5 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, Mikronezya'ya bağlı Murilo ile Ruo adaları arasında deniz gezintisine çıkan 9 kişilik grup temmuz sonunda fırtınaya yakalandı.

3 ay boyunca denizde sürüklenen 6 metrelik tekne, Kiribati'ye bağlı Fanning Adası açıklarında görüldü.

Teknedeki ikisi çocuk 5 kişi, köylüler tarafından kurtarıldı. Kaybolan 4 kişi ise aranıyor.

Denizde kaybolan teknenin 3 aydan fazladır arandığı ve Mikronezya'nın doğusuna doğru yaklaşık 5 bin 400 kilometre sürüklendiği tahmin ediliyor.

"Gülümseyebiliyorlar"

Ada ülkesi Kiribati'de Ulusal Meclis üyesi Kaotitaake Rakoroa, ABC'ye verdiği demeçte, kurtulanların tedavi altına alındıklarını bildirdi.

Associated Press (AP) ajansına gönderilen yazılı bilgilendirmede "(Kurtarılan) 5 kişinin bulunması inanılmaz derecede harika bir haber." ifadesine yer verildi.

Hemşire Paukin Tororo, yaptığı açıklamada, 5 kişinin tamamının ciddi şekilde susuz kaldığını ve yetersiz beslendiğini belirtti.

Damar yoluyla sıvı takviyesi yapılan bu kişilerin iyileşme belirtileri göstermeye başladıklarını aktaran Tororo, "Gülümseyebiliyorlar ve yemek yemek istediklerini belli ediyorlar." dedi.

30 Temmuz'dan beri kayıp

Batı Pasifik bölgesinde ABD'ye ait Guam adası merkezli ABD Sahil Güvenliği, teknenin Mikronezya'ya bağlı Ruo Adası'na ulaşmaması üzerine teknenin 30 Temmuz'da kayıp olarak bildirildiğini doğruladı.

Mikronezya'da Chuuk Bölgesi Valisi Alexander Narruhn, gazetecilere açıklamasında, "Kaybolan teknede dokuz kişi vardı. Diğer dört arkadaşları için dua etmeye devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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