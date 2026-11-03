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Edirne'de rüşvet operasyonunda tapu müdürü dahil 7 şüpheli tutuklandı

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Edirne'de rüşvet operasyonunda tapu müdürü dahil 7 şüpheli tutuklandı
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Edirne merkezli rüşvet operasyonunda, arazi alım satım süreçlerinde rüşvet alındığı iddiaları üzerine 10 şüpheli gözaltına alındı. Havsa ve Uzunköprü tapu müdürlüklerini kapsayan soruşturmada tapu müdürü dahil 7 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

EDİRNE'de polisin düzenlediği rüşvet operasyonunda, aralarında Havsa ilçesinde görev yaparken başka bir ile atanan tapu müdürü İ.K.'nin de bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın hattının geçtiği güzergah ile çeşitli arazilerin alım satım süreçlerinde rüşvet alındığı iddiaları üzerine çalışma başlattı. Havsa ve Uzunköprü ilçelerindeki tapu müdürlüklerini kapsayan soruşturma kapsamında, Edirne merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında Havsa ilçesinde görev yaparken başka bir ile atanan tapu müdürü İ.K. ile bazı tapu memurları ve emlakçıların da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden tapu müdürü İ.K.'nin de arasında bulunduğu 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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