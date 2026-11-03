Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı Haber Videosunu İzle
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hull City maçını izlemek için stadyuma giden YouTuber Arda Pazır ve beraberindeki Türk gezgin, tribünde Acun Ilıcalı ile karşılaştı. Ilıcalı'nın yanına giderek sohbet eden ikili, daha sonra VIP locaya geçti. Ilıcalı'nın "Bir yemek yedireceğiz. Manyak mısın abi, Türk Türk'ü yakalamış. Bizde biliyorsun adettir." sözleri ise dikkat çekti.

İngiltere'de Hull City maçını izlemeye giden YouTuber Arda Pazır ve beraberindeki Türk gezgin, kulübün sahibi Acun Ilıcalı ile karşılaşınca beklemedikleri bir deneyim yaşadı. Maça bilet alarak giren Pazır, tribünde Ilıcalı'yı fark edince yanına giderek sohbet etmeye başladı. İkilinin karşılaşması samimi anlara sahne oldu.

TRİBÜNDEN VIP LOCAYA GEÇTİLER

Hull City karşılaşmasını tribünden takip etmek için stadyuma gelen Arda Pazır, Acun Ilıcalı ile sohbetinin ardından VIP locaya geçti. Maçı izlemek için bilet alan YouTuber'ın locaya geçmesi, karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

"TÜRK TÜRK'Ü YAKALAMIŞ"

Acun Ilıcalı, Türk gezginlerle sohbeti sırasında misafirperverliğini esprili sözlerle dile getirdi. Ilıcalı, "Bir yemek yedireceğiz. Manyak mısın abi, Türk Türk'ü yakalamış. Bizde biliyorsun adettir." ifadelerini kullandı.

Ilıcalı ile Türk gezginler arasında geçen samimi diyalog ve tribünden VIP locaya uzanan karşılaşma, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu

RAMS Park'a çıkarken yaptığı olay oldu!
Şalvarları giyip tüfekleri kaptılar! Hedefi 12'den vuruyorlar

Görüntü Konya'dan! Sayıları 100'e ulaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! İstanbul dahil 21 ilde alarm

AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! 5'i birden İstanbul'a geliyor
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi

Trump'tan halk sandık başındayken İsrail mesajı: Askıya aldık
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda

Mehmet Ali Aydınlar için harekete geçtiler
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu

Salondaki gergin diplomatik havayı dağıtan çıkış: Kamsahamnida
Emine Erdoğan Seul’de! Kim Hea Kyung ile 70 yıllık dostluğu anlatan sergiyi açtı

Emine Erdoğan'dan Seul'de anlamlı açılış! 70 yıl öncesinin hafızası
Yayında 'Rahmet okumayan' Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu

Yayında "Rahmet okumayan" sunucu sessizliğini bozdu
Hatimoğulları'ndan Öcalan için özgürlük çağrısı! 'Fiziki özgürlüğü sağlansın'

Hatimoğulları'ndan olay yaratacak çağrı! Öcalan için bunu istedi