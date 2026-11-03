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Enflasyon rakamları açıklandı

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Enflasyon rakamları açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur, emekli ve kiracının merakla beklediği ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Eylül ayında yüzde 1,84 olan aylık enflasyon, ekimde yüzde 2,58'e yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 29,77 olarak gerçekleşti. Açıklanan bu oran son 6 ayın en yüksek enflasyon artışı oldu.

  • TÜFE ekim ayında aylık yüzde 2,58 artarken yıllık enflasyon yüzde 29,77 oldu.
  • Yıllık bazda en yüksek artış konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 40,24, ulaştırmada yüzde 36,39 ve gıda ile alkolsüz içeceklerde yüzde 27,73 olarak gerçekleşti.
  • Kasım ayında kira sözleşmelerinde uygulanacak tavan zam oranı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yüzde 31,23 olarak hesaplandı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,58 artış gösterdi. Böylece aylık enflasyon, eylül ayına göre 0,74 puan yükseldi. Yıllık enflasyon ise 29,77 oldu.

EYLÜL AYINDA YÜZDE 1,84 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Eylül ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,84 artarken, bir önceki yılın aralık ayına kıyasla artış yüzde 24,32 olarak kaydedilmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 seviyesinde gerçekleşmişti.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK YÜZDE 27,73 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,73 artış, ulaştırmada %36,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %40,24 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,81, ulaştırmada 6,10 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 4,71 yüzde puan oldu.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER AYLIK YÜZDE 3,50 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,50 artış, ulaştırmada %2,02 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,84 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,84, ulaştırmada 0,36 ve konutta 0,34 yüzde puan oldu. 

 KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla kasım ayında uygulanacak kira artış oranı da belli oldu. Buna göre, kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yüzde 31,23 olarak hesaplandı.

YENİDEN DEĞERLENME ORANI YÜZDE 27,83

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,83 artış gösterdi. Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak.

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 8,28'E ULAŞTI

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı TÜFE artışı aylık yüzde 2,58 olarak kayıtlara geçti. Böylece yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 oranında enflasyon gerçekleşti. Dört aylık toplam TÜFE artışı yüzde 8,28 seviyesine ulaştı.

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (33)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

maaş artış oranları; piyasadaki ev, arsa, benzin, et, araba vb nin artış oranından geri değil. isteyen son 10 yılın bu kalemlerdeki artış oranına baksın. 7 sene önce 6 bin tl maaş alıyordum şimdi 120 bin TL. ekmek 1 tl idi, şimdi 15 tl. demek ki maaşlar piyasanın gerçek rakamlarının gerisinde değil.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

seni doğrucular silkelemiş, şıhında 1 simit üzerinden hesap yapıyordu, sende öğrencisiymişsin bellii......

yanıt22
yanıt2
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Sana akılı yaprakla itekleyeceksin, uzurukla geri atarsın

yanıt13
yanıt2
Haber YorumlarıTaner Toraman:

Olur olmadık yerde böyle boş konuşma seni silkerler

yanıt6
yanıt2
Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

burada küfürlü konuşanlar fikri olmayıp sadece küfürle karşılık verebilen zavallılardır. bu mahallede bu tipler normal ama. sarıgüller gibi, irfan değirmenci gibi ... burada küfredenler de bence sıkıntısını, kaşıntısını onlarla gidersin.

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıHeisenberg:

troll maaşı iyi zamlanmış yorumlardan belli

yanıt2
yanıt1
Haber Yorumlarıkadir gürbüz:

Ayrıca 120 tl diyorsun 7 sene önce 6000 tl idi diyorsun paranın ne kadar çöp olduğu buradan anlaşıyor

yanıt2
yanıt1
Haber Yorumlarıhalksinhaklisin:

davulcu davut . senin maaşın veya iş derecen artmıştır emekli ve asgari ücret maaşını baz al bırak altık davulu saksafonu

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumları4wxywg28mj:

ekmeği sofralarınıza gelmesini sağlayan çiftçiye de bir dnüp baksan ,tarlamızı süremez olduk kardeşim gübrenin fiyatını ile kıyasla buğday fiyatını mazotla kıyasla fiyatını ona göre ekmekle kıyas yap maaşını

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıZafer Cebeci,:

asgari ücrete zam yapılmadığı sürece hiçbir şeye hiçbir şekilde zam yapılmaması tasarısı olması lazım. 2 ay önce 250 lira olan çay şu an 450 lira asgari ücret aynı.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
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