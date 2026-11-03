Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay

İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmada yaşadığı çarpışmanın ardından hayatını kaybeden Jesus de Miguel Alameda'nın ölümü futbol dünyasını yasa boğdu. 30 yaşındaki futbolcunun geride henüz 1,5 yaşında bir kız çocuğu bıraktığı bilgisi ise yaşanan acıyı daha da derinleştirdi.

GERİDE 1,5 YAŞINDA KIZINI BIRAKTI

Tenerife forması giyen Jesus de Miguel Alameda'nın 1,5 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi. Henüz 30 yaşında hayatını kaybeden futbolcunun küçük yaşta bir kızının bulunması, yaşanan trajedinin en acı detaylarından biri oldu.

SAHADA YAŞANAN ÇARPIŞMA ÖLÜMLE SONUÇLANDI

İspanya 2. Ligi'nin 12. haftasında oynanan Tenerife-Andorra karşılaşmasında Jesus de Miguel Alameda, rakip kaleci Jesus Owono ile sert şekilde çarpışmıştı. Çarpışmanın ardından bilincini kaybederek yere yığılan futbolcuya sağlık ekipleri müdahale etmişti.

Kalbi duran ve yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen De Miguel, hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Ancak 30 yaşındaki futbolcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Kasım Salı günü hayatını kaybetmişti.

KULÜBÜ ACI HABERİ DUYURMUŞTU

Tenerife Kulübü, futbolcunun ölümünü yaptığı açıklamayla duyurmuş ve ailesine başsağlığı dilemişti. Açıklamada, De Miguel'in ailesinin kendilerine iletilen destek mesajları için teşekkür ettiği ve bu zor dönemde özel hayatlarına saygı gösterilmesini istediği belirtilmişti.

İlgili Haberler

Kaynak: Haberler.com