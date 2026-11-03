Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'da Tenerife ile Andorra arasında oynanan maçta rakip kaleciyle çarpışmasının ardından hayatını kaybeden 30 yaşındaki Jesus de Miguel Alameda ile ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Genç futbolcunun henüz 1,5 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi.

  • Tenerife forması giyen 30 yaşındaki Jesus de Miguel Alameda, İspanya 2. Ligi'nin 12. haftasında oynanan Tenerife-Andorra maçında rakip kaleci Jesus Owono ile çarpışmasının ardından 3 Kasım Salı günü hayatını kaybetti.
  • De Miguel, çarpışma sonrası bilincini kaybederek yere yığılmış, kalbi durmuş ve yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülerek hastanede yoğun bakıma alınmıştı.
  • Futbolcunun geride 1,5 yaşında bir kız çocuğu bıraktığı öğrenildi.

İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmada yaşadığı çarpışmanın ardından hayatını kaybeden Jesus de Miguel Alameda'nın ölümü futbol dünyasını yasa boğdu. 30 yaşındaki futbolcunun geride henüz 1,5 yaşında bir kız çocuğu bıraktığı bilgisi ise yaşanan acıyı daha da derinleştirdi.

GERİDE 1,5 YAŞINDA KIZINI BIRAKTI

Tenerife forması giyen Jesus de Miguel Alameda'nın 1,5 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi. Henüz 30 yaşında hayatını kaybeden futbolcunun küçük yaşta bir kızının bulunması, yaşanan trajedinin en acı detaylarından biri oldu.

SAHADA YAŞANAN ÇARPIŞMA ÖLÜMLE SONUÇLANDI

İspanya 2. Ligi'nin 12. haftasında oynanan Tenerife-Andorra karşılaşmasında Jesus de Miguel Alameda, rakip kaleci Jesus Owono ile sert şekilde çarpışmıştı. Çarpışmanın ardından bilincini kaybederek yere yığılan futbolcuya sağlık ekipleri müdahale etmişti.

Kalbi duran ve yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen De Miguel, hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Ancak 30 yaşındaki futbolcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Kasım Salı günü hayatını kaybetmişti.

KULÜBÜ ACI HABERİ DUYURMUŞTU

Tenerife Kulübü, futbolcunun ölümünü yaptığı açıklamayla duyurmuş ve ailesine başsağlığı dilemişti. Açıklamada, De Miguel'in ailesinin kendilerine iletilen destek mesajları için teşekkür ettiği ve bu zor dönemde özel hayatlarına saygı gösterilmesini istediği belirtilmişti.

İlgili Haberler
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldüFutbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Futbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildiFutbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi
Kaynak: Haberler.com
Emine Erdoğan Seul’de! Kim Hea Kyung ile 70 yıllık dostluğu anlatan sergiyi açtı

Emine Erdoğan'dan Seul'de anlamlı açılış! 70 yıl öncesinin hafızası
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama

Hükümet kanadından milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler

ABD'nin İran'a saldırısı piyasaları vurdu! Petrol fırladı

Füzeler ateşlendi, piyasaların dengesi şaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu

Salondaki gergin diplomatik havayı dağıtan çıkış: Kamsahamnida
Demet Akalın'a ikinci çocuk sorusu! Verdiği yanıt herkesi güldürdü

Demet Akalın'dan çocuk sorusuna bomba yanıt: Bir Google'la
Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti

Görüntü maalesef Türkiye'den
TikTok'ta bu da oldu! Kafalarına kese kağıdı geçirip yayın açıyorlar

Bu işin sonu nereye varacak?
855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı

855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı
Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı

Gece yarısı okkalı zam! Tüm hesaplar değişti
8 yıl sonra Seul'de görkemli karşılama! Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi

8 yıl sonra görkemli karşılama! Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi