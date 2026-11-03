Çağatay Ulusoy'un yeni partneri belli oldu: Aybüke Pusat aksiyon dolu rolle geliyor

Çağatay Ulusoy'un yeni partneri belli oldu: Aybüke Pusat aksiyon dolu rolle geliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
“Eşref Rüya” dizisinin finalinin ardından Çağatay Ulusoy, Eşref karakterinin geçmişini anlatacak yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bir dijital platform için hazırlanan 8 bölümlük “Eşref Tek” dizisinde Ulusoy'un partneri de belli oldu. Aksiyon sahneleriyle öne çıkacak Derin karakterini canlandıracak Aybüke Pusat, başarılı oyuncuyla başrolü paylaşacak.
- Prime Video'da yayınlanacak 8 bölümlük "Eşref Tek" dizisinde Çağatay Ulusoy'un partneri Aybüke Pusat oldu; Pusat, bol aksiyon sahnesi içeren Derin karakterini canlandıracak.
- Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı ve senaryosunu Ethem Özışık'ın yazdığı dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.
- "Eşref Rüya"nın devamı olmayan dizi, genç Eşref'in Kıbrıs'tan İstanbul'a gelişini ve yeraltı dünyasına adım atma sürecini konu alacak; kadroda Görkem Sevindik de Kadir karakteriyle yer alacak.
Çağatay Ulusoy'un yeni projesi “Eşref Tek”te başrolü paylaşacağı kadın oyuncu belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Prime Video'da yayınlanacak 8 bölümlük dizide Ulusoy'un partneri Aybüke Pusat olacak. Pusat, bol aksiyon sahnesiyle dikkat çekecek Derin karakterine hayat verecek.
DERİN KARAKTERİ İÇİN AKSİYON OYUNCUSU ARANDI
Dizinin hikâyesinde önemli bir yere sahip olacak Derin karakteri için aksiyon sahnelerinde rol alabilecek bir kadın oyuncu arayışına girildi. Yapım ekibinin tercihi Aybüke Pusat oldu. Pusat'ın dizideki karakterinin Eşref ile nasıl bir ilişki kuracağına ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.
ÇEKİMLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK
Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturacak. Senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı 8 bölümlük yapımın çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanması planlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik de Kadir karakteriyle yer alacak.
EŞREF'İN GEÇMİŞİ EKRANA TAŞINACAK
“Eşref Tek”, “Eşref Rüya” dizisinin devamı niteliğinde olmayacak. Yeni yapımda Eşref karakterinin geçmişine odaklanılacak. Hikâyede genç Eşref'in Kıbrıs'tan İstanbul'a gelişi ve yeraltı dünyasına adım atma süreci anlatılacak.
Çağatay Ulusoy'un Eşref karakterinin gençlik dönemine hayat vereceği yapımda Aybüke Pusat'ın Derin karakteriyle hikâyeye nasıl dahil olacağı şimdiden merak konusu oldu.
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı “Eşref Rüya”, Kanal D ekranlarında iki sezon boyunca izleyiciyle buluştu. 19 Mart 2025'te yayın hayatına başlayan dizi, toplam 47 bölümün ardından 10 Haziran 2026'da final yaptı.