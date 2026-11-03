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Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi

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Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
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Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Emir Sarıgül ile cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun avukat görüşünde karşı karşıya geldiği öne sürüldü; İmamoğlu'nun "Özgür Özel'i satmışsınız" sözlerine Sarıgül "Sahtekarsınız lan hepiniz" diyerek tepki gösterdi.

  • Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Emir Sarıgül ile Ekrem İmamoğlu, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun avukat görüş alanında karşılaşarak sözlü tartışma yaşadı.
  • İddiaya göre İmamoğlu, Emir Sarıgül'e "Özgür Özel'i satmışsınız" diye bağırdı; Sarıgül ise "Konuşma lan sahtekar, sahtekarsınız lan hepiniz" sözleriyle karşılık verdi.
  • Emir Sarıgül savcılık ifadesinde, babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e parti genel merkezi tefrişatı için 250 bin dolar ve parti otobüsü tasarımı için 250 bin dolar veya avro tutarında elden ödeme yaptığını öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik sürdürülen kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül, bu kez Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşandığı iddia edilen sert bir tartışmayla gündeme geldi.

AVUKAT GÖRÜŞÜNDE GERGİN DÜELLO

Sabah'ın haberine göre; soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Emir Sarıgül, avukat görüş alanında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde aynı cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile karşılaştı. İkili arasında Özgür Özel'e yönelik iddialar üzerinden başlayan sözlü atışma kısa sürede büyüdü.

"SAHTEKARSINIZ LAN HEPİNİZ"

İddiaya göre; Ekrem İmamoğlu, avukat görüş odasında karşılaştığı Emir Sarıgül'e yüksek sesle bağırarak "Özgür Özel'i satmışsınız" sözleriyle tepki gösterdi. Bu suçlamaya sert bir dille karşılık veren Sarıgül'ün ise İmamoğlu'na "Konuşma lan sahtekar, sahtekarsınız lan hepiniz" diyerek bağırdığı öne sürüldü.

EMİR SARIGÜL'ÜN İFADESİ GÜNDEMİ SARSMIŞTI

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlamasıyla tutuklu bulunan Emir Sarıgül, savcılık ifadesinde partinin kuruluş sürecine ilişkin olay yaratacak iddialarda bulunmuştu. Babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e maddi destek sağladığını öne süren Emir Sarıgül, şu iddiaları dile getirmişti: "Babam, parti genel merkezinin iç tefrişatı için 250 bin doları Ankara Ümitköy'deki bir restoran çıkışında Özgür Özel'in aracına bıraktığını bana bizzat söyledi. Ayrıca parti otobüsünün ses ve iç tasarımı için de 250 bin dolar veya avro tutarındaki başka bir ödeme Silivri'deki duruşma sonrası gidilen balıkçıda elden teslim edildi."

Sarıgül ailesine yönelik yurt içi ve yurt dışı şirketler üzerinden suç gelirlerinin aklandığına ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıAykut Kalkan:

bunun yorunlarini aciyosun erdoganinkiler neden kapali yandas son dakika

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıyunus deniz:

yandaş olmasa neler olur diye düşündün mü hiç? büyük haber sitesinde toplumun görüşlerini etkileyen yorumlara sürekli izin verirler mi sanıyorsun?

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıAhmed Yıldız:

Sabah gazetesi de tıpkı muhalefet gibi Çamur at izi kalsın siyasetine başlamış,

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

görmek istemeyen kadar kör yoktur.hala bunca pisliği temizlemek için uğraşmanız muhalefetin ne kadar ilkesiz olduğunu gösteriyor. başkasına gelince tu kaka kendilerine gelince hiç sorun yok. çal çalabildiğin kadar. yazıklar olsun. sizin gibiler geleceğine inşallah erdoğan yüz yıl daha başta kalır

yanıt0
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Haber Yorumları128547Ab&:

Okumuş çocuk kirsiz diyememis tahtekar demiş hahahahaha

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Haber Yorumları54fct7bkgx:

o bir dünya lideri sizin ağzınıza yakışmıyor ondan olmasın

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