Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sermaye piyasalarındaki fon soruşturması kapsamında 31 Ekim'de gözaltına alınan eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, Destek Faktoring hisselerini pay repo işlemine açmayı hızlandırmak karşılığında rüşvet aldığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, 31 Ekim'de gözaltına alınmasının ardından "rüşvet almak" suçundan tutuklandı.
  • Ergun'un, Destek Faktoring hisselerinin pay repo işlemine açılmasının daha fazla geciktirilmemesi karşılığında rüşvet aldığı belirlendi.
  • Savcılık sevk yazısında, diğer şüphelilerin ifadelerinde Destek Faktoring hissesinin pay repoya açılması karşılığında Ergun'a rüşvet verildiğinin açıkça belirtildiği kaydedildi.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında 31 Ekim'de gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, sevk edildiği adliyede "rüşvet almak" suçundan tutuklandı. Ergun'un Destek Faktoring hisselerinin pay repo işlemine açılmasının daha fazla geciktirilmemesi karşılığında rüşvet aldığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ergun hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı. Ergun'un Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevini yaparken Destek Faktoring isimli şirket hissesi BIST 50 endeksine girmesine rağmen pay repoya konu edilmesi hususunun bekletildiği belirtilen yazıda, normal şartlarda BIST 50, BIST 30 endekslerinde bulunan (Yıldız Pazar'da işlem gören) hisselerin hemen pay repoya açılması gerektiği kaydedildi.

"ŞÜPHELİLER İFADESİNDE AÇIK ŞEKİLDE BELİRTTİ"

Yazıda, "Buna rağmen Destek Faktoring isimli şirket hissesinin pay repoya konu edilmesinin bekletilmesi, bu bekleme süresinde bekletmenin daha fazla olmaması için Destek Faktoring hissesini pay repoya açması karşılığında şüpheli Korkmaz Ergun'a rüşvet verildiği hususu soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin ifadesinde açık bir şekilde belirtilmiştir." denildi.

BEYANLAR TUTARLI BULUNDU

Böylelikle şüpheli hakkında delil karartma şüphesinin halihazırda mevcut olduğu belirtilen yazıda, Ergun hakkında verilen beyanların tutarlı olduğu, uygulanacak adli kontrol hükümlerinin de bu aşamada yetersiz kalacağı kaydedildi.

Yazıda, şüpheli hakkında verilen birbiriyle uyumlu beyanlar dikkate alındığında, Destek Faktoring isimli şirket hissesinin pay repoya konu edilmesi hususunun bir süre askıya alınmasının şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını ortaya koyduğu ve bu sebeplerle tutuklama nedeninin bulunduğu aktarıldı.

RÜŞVETTEN TUTUKLANDI

Yazıda bu gerekçelerle şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada öngörülen cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması istendi. Soruşturma kapsamında 31 Ekim'de gözaltına alınan Ergun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "rüşvet almak" suçundan tutuklandı.

İlgili Haberler
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay olduCami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırınKılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Fon tasfiyeleri kapsamında 97,3 milyar lira hesaplara yatırıldıFon tasfiyeleri kapsamında 97,3 milyar lira hesaplara yatırıldı
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildiBakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Takasbank Genel Müdürlüğü'ne Gökhan Elibol atandıTakasbank Genel Müdürlüğü'ne Gökhan Elibol atandı
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooter'lı gence tokat attı! Cezası ağır oldu

Yanlış kişiye racon kesti! Bedeli ağır oldu
Fon tasfiyeleri kapsamında 97,3 milyar lira hesaplara yatırıldı

Fon mağdurlarına ödeme sürüyor! İşte son rakam
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı

Son karar verildi! O maçta takımın başında
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi

Trump'tan halk sandık başındayken İsrail mesajı: Askıya aldık
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıgurkanh328:

bunları buraya kim atati tramp mi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperozbas73:

El koy mal varlıklarına

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Devlete bağlı birimler sorumlu anlaşılan, mağdurların parasını devlet ödesin, bunları buraya kim atadıysa, kim denetlediyse hepsinden hesap sorulsun.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBekir Yılmaz:

Kim bu gariban halkın borsadaki 3-5 kuruşuna göz dikerek hakkız bir şekilde zenginleştiyse Allah onlara yedirmesin, burunlarından fitil fitil gelsin. Yedi sülalesinden çıksın inşallah.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama

Hükümet kanadından milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler

Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi

Ve bomba patladı: Fener'e hayırlı olsun
Aybüke Pusat aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı

Aybüke Pusat aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı
Trump ve Putin geliyor! Çin'de bıçakları bile zincirlediler

Tarihi zirve öncesi pes dedirten önlem!
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın

"Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın"
İsrail tehdidi Suriye'de tüm planları değiştirdi! Bakanlıklar tek tek taşınıyor

Türkiye'nin yanı başında büyük hazırlık! Bakanlıklar bile taşınıyor
Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti

Görüntü maalesef Türkiye'den
Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı

Gece yarısı okkalı zam! Tüm hesaplar değişti