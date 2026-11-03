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Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi

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Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, oy verme işlemlerinin başlamasının ardından İsrail'e sağlanan mali destekle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Trump, "Artık İsrail'e para ödemeyeceğiz. Netanyahu ile anlaşmaya vardık. Yıllık 4 milyar dolarlık ödemeyi askıya aldık. Yardım isterlerse ederiz." dedi.

ABD'de ara seçimler için seçmenler sandık başına giderken Başkan Donald Trump, Fox News'in Fox and Friends programında İsrail'e sağlanan askeri yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, "İsrail'e ödeme konusuna gelince, Bibi Netanyahu ile yılda 4 milyar dolar verdiğimiz bir anlaşmamız vardı. Aylar önce bunu durdurmak üzere anlaştık. Bu yılın sonuna kadar İsrail'e ödeme yapmayacağımız konusunda zaten mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN ARTIK BU YARDIMA İHTİYACI YOK"

İsrail'in ABD'nin mali desteğine artık ihtiyaç duymadığını belirten Trump, bazı Demokratların ve sol görüşlü siyasetçilerin İsrail'e sağlanan askeri yardımları Cumhuriyetçilere yönelik eleştirilerinde kullandığını söyledi.

Trump, İsrail'e yönelik yıllık askeri yardım ödemelerinin 2026 yılı sonunda durdurulacağını açıkladı.

"İHTİYAÇ DUYARLARSA YARDIM EDECEĞİZ"

ABD Başkanı, mevcut ödemelerin sona ermesinin İsrail'e sağlanan bütün desteklerin kesileceği anlamına gelmediğini belirtti.

Trump, "Eğer gerçekten ihtiyaçları olsaydı, devam etmesini söylerdim. İhtiyaç duyarlarsa İsrail'e yardım edeceğiz" dedi.

İsrail'in ABD'den silah satın almaya devam edebileceğini de vurgulayan Trump, "İstedikleri silahları satın alma seçeneğine sahip olacaklar" ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMurat Canlı:

adamlara 49 trilyon dolar borcun var sıkıysa ödeme de görelim bakalım

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Haber YorumlarıMehmet Gelmez:

ödersin merak etme Trump

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Haber YorumlarıMahmut Sağıroğlu:

danışıklı dövüş bir söz

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Haber Yorumlarıferhanbaykul100:

israilin elinde videolarin var, nasil yapacak onu

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Haber Yorumları199596-Ud:

it iti atmaz

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