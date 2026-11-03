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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçeceğini ''Son anda Conceiçao olmayınca! Emre Belözoğlu Fenerbahçe'mizin başına geçti! Kendisine gönülden başarılar dilerim'' sözleriyle açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu olan ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını sosyal medya hesabından duyurdu.

''FENERBAHÇE'MİZİN BAŞINA GEÇTİ''

Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ismiyle yürütülen görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından sarı-lacivertli yönetimin rotayı Emre Belözoğlu'na kırdığını belirten Dilmen, "Son anda Conceiçao olmayınca! Emre Belözoğlu Fenerbahçe'mizin başına geçti! Kendisine gönülden başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA TAMAM, SIRADA KULÜPLER ARASI GÖRÜŞME

Conceiçao ile anlaşmaya varamayan Fenerbahçe yönetiminin Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeler olumlu sonuçlandı. Taraflar arasında anlaşma sağlandığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa ile de görüşmelere başladığı kaydedildi.  Sarı-lacivertli kulübün yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde resmi olarak duyurması bekleniyor.

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