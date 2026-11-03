Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Liverpool'un İstanbul yolculuğu başladı! Kadıköy'e yaralı geliyorlar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Liverpool'un İstanbul yolculuğu başladı! Kadıköy'e yaralı geliyorlar Haber Videosunu İzle
Liverpool'un İstanbul yolculuğu başladı! Kadıköy'e yaralı geliyorlar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool'un İstanbul yolculuğu başladı. Premier Lig'deki son maçında Arsenal'e 1-0 mağlup olan İngiliz devi, ligde liderin 9 puan gerisinde bulunurken Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmayı da kazandı.

  • Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak.
  • Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk üç maçı da kazanarak 9 puana ulaştı; Premier Lig'de ise 9 haftada 15 puanla 6. sırada yer alıyor.
  • Fenerbahçe ile Liverpool Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak; mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Liverpool, kritik mücadele için İstanbul yolculuğuna başladı. İngiliz ekibi, 4 Kasım Çarşamba günü Kadıköy'de sarı-lacivertlilerin konuğu olacak. Premier Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Liverpool, Avrupa'daki galibiyet serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

ARSENAL YENİLGİSİNİN ARDINDAN İSTANBUL'A GELİYOR

Liverpool, Fenerbahçe karşılaşması öncesindeki son resmi maçında Arsenal'e sahasında 1-0 mağlup oldu. Kai Havertz'in golüyle sahadan puansız ayrılan İngiliz temsilcisi, mücadele boyunca 17 şut çekmesine rağmen isabetli şut bulamadı. Premier Lig'de geride kalan 9 haftada 15 puan toplayan Liverpool, 6. sırada yer alırken liderle arasındaki puan farkı 9'a yükseldi.

IRAOLA'DAN HAKEM KARARINA TEPKİ

Arsenal karşılaşmasının ardından Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Alexander Isak'ın ceza sahasında yaşadığı pozisyonda penaltı verilmemesini eleştirdi.

Iraola, "Alex (Isak) rakibinin hemen önündeydi ve kafa vuruşu yapmak üzereydi. Ancak forması çekildiği için bunu yapamadı. Eğer kendini yere atsaydı yüzde 100 penaltı verilirdi. Dürüst olmak gerekirse oyunculara kendilerini yere atmalarını söylemeliyiz! Aksi takdirde penaltı çalmıyorlar." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3'TE 3 YAPTI

Liverpool, Premier Lig'deki puan kayıplarına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergiledi. İngiliz ekibi, organizasyonda oynadığı ilk üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Atletico Madrid'i 2-1, LASK Linz'i deplasmanda 6-3 ve Villarreal'i 4-3 mağlup eden Liverpool, 9 puana ulaştı. İngiliz temsilcisi, Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında da kazanarak Avrupa'daki serisini devam ettirmek istiyor.

KADIKÖY'DE İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Fenerbahçe ile Liverpool, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak mücadeleye Chobani Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

İlgili Haberler
Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklamaFenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklama
Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi operasyon! 9 gözaltıFenerbahçe-Liverpool maçı öncesi operasyon! 9 gözaltı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

Ünlü oyuncu ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber

Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açan isimden haber var
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı

Askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu
İzmir merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Hesaplarda 6 milyar 180 milyon liralık trafik, 40 gözaltı

Hesaplardan 6 milyar lira geçmiş! 17 ilde 40 kişi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın

Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Şehrin göbeğinde pes dedirten görüntü! Ateşe verip fotoğraf çektirdiler

Bunlar nasıl genç? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketliyor

Zeytinyağında fiyat 3 yıl öncesine döndü! Mersin'de litresi 200 liraya indi

Zeytinyağında 3 yıl önceki fiyata dönüldü! 5 litresi bin lira
ABD'nin İran'a saldırısı piyasaları vurdu! Petrol fırladı

Füzeler ateşlendi, piyasaların dengesi şaştı
Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı

Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı
6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Hayat karartan tokat kamerada

Hiç tanımadığı kadına yaklaşıp bunu yaptı! Savunması çıldırttı
Özgür Özel, Emir Sarıgül'ün iddiasına ilk kez yanıt verdi

Özgür Özel, Emir Sarıgül'ün iddiasına ilk kez yanıt verdi