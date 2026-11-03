Adana merkezli 3 ilde iki suç örgütüne operasyonda 65 şüpheli hedef alındı

Adana merkezli 3 ilde, 'Kurşunlar' ve 'Aylar' silahlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Her iki örgüt üyelerinin de iş adamlarını ölümle tehdit ederek haraç istedikleri belirlenirken 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nun Kurşunlar suç örgütü tarafından silahla başından vurdurulduğu tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki iki ayrı silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, liderliğini Mehmet Raşit Aktay'ın yaptığı Kurşunlar suç örgütü ile Abdurrahman Ay'ın liderliğini yaptığı 'Aylar' suç örgütü takibe alındı.

Kurşunlar suç örgütü iş adamlarını haraca bağlamaya çalışmış

Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu ve Gülbahçesi mahallelerinde kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, iş yeri ve ikamet kurşunlama, silahla tehdit, mala zarar verme ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen Kurşunlar suç örgütünün, sıkı bir hiyerarşik yapılanma içerisinde hareket ettiği tespit edildi. Örgüt üyelerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaparak yeni üyeler kazanmaya çalıştığı, yurt dışı numaralarından iş adamlarını arayarak ölümle tehdit ettikleri ve haraç adı altında para talep ettikleri belirlendi.

Örgütün, 19 Ekim 2026 tarihinde de haraç istediği Ercüment Musaoğlu'nun oğlu Nurmuhammed Musaoğlu'nu öldürme kastıyla silahla başından vurdurduğu tespit edildi.

'Aylar' suç örgütü de iş adamlarını tehdit etmiş

Öte yandan, liderliğini Abdurrahman Ay'ın yaptığı 'Aylar' suç örgütünün ise Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki Yamaçlı, Orhangazi ve Özgür mahallelerinde nitelikli yağma, iş yeri kurşunlama ve tehdit gibi suçlara karıştığı belirlendi. Aynı şekilde sıkı bir hiyerarşik yapılanma içerisinde hareket eden örgüt üyelerinin, sosyal medya üzerinden propaganda yaparak kendilerine üye toplamaya çalıştıkları, yurt dışı numaraları üzerinden iş adamlarını arayıp ölümle tehdit ederek haraç istedikleri tespit edildi.

3 ilde eş zamanlı operasyon

Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri, Kurşunlar suç örgütüne yönelik 3 ilde 35 şüpheliye, Aylar suç örgütüne yönelik ise yine 3 ilde 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İki ayrı suç örgütüne yönelik toplam 65 şüphelinin hedef alındığı operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı