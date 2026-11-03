Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Stuttgart'ın RAMS Park'taki hoparlör paylaşımı tepki çekti. Alman ekibi, paylaşımlarını silerek Türkçe özür mesajı yayımladı. Galatasaray ise Stuttgart'a Almanca yanıt vererek dikkat çeken bir mesaj gönderdi.

  • Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde RAMS Park'taki bir hoparlörün fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
  • Tepkiler üzerine Stuttgart paylaşımlarını sildi ve Galatasaray camiasından Türkçe bir özür mesajı yayımladı.
  • Galatasaray, Stuttgart'ın özür mesajına Almanca yanıt vererek iki kulübün karşılıklı mesajlarıyla tartışma sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Stuttgart, mücadele öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla tartışmaların odağına yerleşti. RAMS Park'taki bir hoparlörün fotoğrafını paylaşan Alman ekibi, gelen tepkiler üzerine önce paylaşımlarını kaldırdı, ardından Galatasaray camiasına Türkçe bir özür mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün bu mesaja Almanca karşılık vermesi ise dikkat çekti.

HOPARLÖR PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Stuttgart, Galatasaray karşılaşması öncesinde RAMS Park'ta bulunan bir hoparlörün fotoğrafını düşünen yüz emojisiyle paylaştı. Alman kulübü, yaklaşık bir saat sonra ilk gönderisini alıntılayarak "Küçük bir şaka. Yarınki maçı heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Ancak paylaşımlar tepki çekince Stuttgart her iki gönderiyi de sildi.

STUTTGART'TAN TÜRKÇE ÖZÜR MESAJI

Yaşananların ardından Stuttgart, resmi sosyal medya hesabından Türkçe bir açıklama yayımlayarak Galatasaray camiasından özür diledi. Alman kulübünün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Gala camiası,

Stadyumunuzdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Eğer böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz. İstanbul'daki misafirperverliğiniz ve kulüplerimiz arasındaki iyi iş birliği için minnettarız. Harika stadyumunuzda, adil ve heyecan dolu bir maç olması dileğiyle."

GALATASARAY'DAN ALMANCA KARŞILIK

Galatasaray, Stuttgart'ın özür paylaşımını yanıtsız bırakmadı. Sarı-kırmızılı kulüp, Alman ekibinin mesajını alıntılayarak Almanca şu yanıtı verdi:

"Danke! Wir freuen uns darauf, euch in unserem Stadion mit einer der besten Fußballatmosphären der Welt begrüßen zu dürfen. Auf ein tolles Spiel!"

Galatasaray'ın mesajının Türkçe karşılığı ise şöyle:

"Teşekkürler! Sizleri dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birine sahip stadımızda ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Harika bir maç olsun!" Böylece karşılaşma öncesinde yaşanan paylaşım tartışması, iki kulübün karşılıklı mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
İş insanı Nevzat Aydın’a tehdit soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı

Ünlü iş insanına tehditte çok sayıda tutuklama kararı
Rusya Ukrayna'da insani yardım okulunu vurdu: 24 kişi öldü, 27 kayıp var

Rusya insani yardım okulunu vurdu! Can kaybı korkunç boyutta

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkında tutuklama talebi

Fon soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Tutuklama talep edildi

Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak

Televizyon kanallarından radikal karar! Yeni dönem başlıyor

Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

Ben Tür milli takımımızdada ve şmapiyonlar ligi maçlarından gördüğüm kadarıyla biz yeni futbol zekasına ne yazıkki hazırlanamamışız. Bu yüzden milli takım ve yine bu yüzden Türk futbol kulüpleri artık yurtdışında çok zorlu ve içinden çıkamayacakları bir savaş vermek zorunda kalıyorlar. Acil olarak teknik direktör ve ekiplerin bu yeni futbol zekasını kavrayıp ona göre yetiştirmesi gerekiyor herkesi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı

Borsa İstanbul'da deprem! Üst düzey isim rüşvetten tutuklandı
İstanbul'da sağanakta 365 metrelik Çamlıca Kulesi'nin paratonerine yıldırım düştü

Nefes kesen anlar İstanbul'un simge mekanından
TikTok'ta bu da oldu! Kafalarına kese kağıdı geçirip yayın açıyorlar

Bu işin sonu nereye varacak?
Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı! Tribünler şaşkına döndü

Dün gece maç izlemek için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı!
Münir Özkul'un oğlu yıllardır Kanada'da yaşıyor, 6 restoran işletiyor

Yeşilçam efsanesinin oğlu bambaşka bir hayat seçti!

Gonca Vuslateri'den şaşırtan estetik itirafı! Hepsini erittirmiş

Estetikte ölçüyü kaçırdı! Sonunda hepsinden kurtuldu
Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi operasyon! 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!