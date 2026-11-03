Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Stuttgart, mücadele öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla tartışmaların odağına yerleşti. RAMS Park'taki bir hoparlörün fotoğrafını paylaşan Alman ekibi, gelen tepkiler üzerine önce paylaşımlarını kaldırdı, ardından Galatasaray camiasına Türkçe bir özür mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün bu mesaja Almanca karşılık vermesi ise dikkat çekti.

HOPARLÖR PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Stuttgart, Galatasaray karşılaşması öncesinde RAMS Park'ta bulunan bir hoparlörün fotoğrafını düşünen yüz emojisiyle paylaştı. Alman kulübü, yaklaşık bir saat sonra ilk gönderisini alıntılayarak "Küçük bir şaka. Yarınki maçı heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Ancak paylaşımlar tepki çekince Stuttgart her iki gönderiyi de sildi.

STUTTGART'TAN TÜRKÇE ÖZÜR MESAJI

Yaşananların ardından Stuttgart, resmi sosyal medya hesabından Türkçe bir açıklama yayımlayarak Galatasaray camiasından özür diledi. Alman kulübünün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Gala camiası,

Stadyumunuzdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Eğer böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz. İstanbul'daki misafirperverliğiniz ve kulüplerimiz arasındaki iyi iş birliği için minnettarız. Harika stadyumunuzda, adil ve heyecan dolu bir maç olması dileğiyle."

GALATASARAY'DAN ALMANCA KARŞILIK

Galatasaray, Stuttgart'ın özür paylaşımını yanıtsız bırakmadı. Sarı-kırmızılı kulüp, Alman ekibinin mesajını alıntılayarak Almanca şu yanıtı verdi:

"Danke! Wir freuen uns darauf, euch in unserem Stadion mit einer der besten Fußballatmosphären der Welt begrüßen zu dürfen. Auf ein tolles Spiel!"

Galatasaray'ın mesajının Türkçe karşılığı ise şöyle:

"Teşekkürler! Sizleri dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birine sahip stadımızda ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Harika bir maç olsun!" Böylece karşılaşma öncesinde yaşanan paylaşım tartışması, iki kulübün karşılıklı mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak: Haberler.com