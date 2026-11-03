Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Haber Videosunu İzle
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala canlı yayında emeklilerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, "İyileştirme çalışmaları sürüyor, netleşince vatandaşlarımızla paylaşacağız; refahı artırmak boynumuzun borcudur" dedi.

  • Fon soruşturmasında adli ve idari incelemeler sürüyor; haksız kazanç düzenini kuranların kim olduğuna bakılmaksızın gereğinin yapılacağı bildirildi.
  • Emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışmaları sürüyor ve sonuçlar çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacak.
  • Hükümetin temel önceliği vatandaşların genel gelir seviyesini ve her kesimin refahını yükseltmek olarak belirlendi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtlayarak canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ala, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturması ve emekli maaşlarına yönelik sürdürülen çalışmalara dair kritik mesajlar verdi.

"KİM OLURSA OLSUN GEREĞİ YAPILACAK"

Gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin net bir siyasi irade ortaya koyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumluların hesap vereceği yönündeki açıklamasının ardından kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını belirten Ala, hem adli hem de idari incelemelerin kararlılıkla devam ettiğini ifade etti. Sürecin şeffaflıkla yürütüldüğünü vurgulayan Ala, şu değerlendirmelerde bulundu: "Milletimizin Cumhurbaşkanımıza güvenini biliyoruz. Bu güvenin asla yere düşmemesini sağlamak Cumhurbaşkanımızın temel politikasıdır. Biz sorunları örten, öteleyen bir politika izlemedik. Sorunları açığa çıkaran ve sorumluları cezalandıran bir politika izledik. Buradan açık biçimde diyorum ki irade tamdır, kararlılık tamdır. Bu yanlışı yapanların, bu suçu işleyenlerin, haksız kazanç ve soygun düzenini kuranların kim olduğuna bakılmaksızın gereği yapılacaktır."

EMEKLİ MAAŞLARI

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Efkan Ala, hükümetin en önemli önceliklerinden birinin vatandaşların genel gelir seviyesini yükseltmek olduğunu ifade etti. Pandemi sonrasında ortaya çıkan küresel ekonomik gelişmeler ve çeşitli problemler dolayısıyla emeklilerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını belirten Ala, bu alandaki çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Çalışmaların sonuçlanmasının ardından detayların açıklanacağını bildiren Ala, şunları kaydetti: "En önemli meselemiz milletimizin genel gelir seviyesini yükseltmektir. Ekonomideki mesafe ortadadır. Pandemi sonrası ortaya çıkan problemler ve başka sorunlar dolayısıyla emeklilerimizin sıkıntı içinde olduğunu biliyoruz. İyileştirme çalışmaları sürdürülüyor. Bu ortaya çıkınca vatandaşlarımızla paylaşılacaktır. Milletimizin her kesiminin refahının artırılması boynumuzun borcudur."

"VATANDAŞIN EKONOMİK DURUMUNU İYİLEŞTİRMEK..."

Dünyadaki gelişmelerin zaman zaman ekonomik hedeflere ulaşılmasını zorlaştırdığına değinen Ala, vatandaşların ekonomik durumunu iyileştirmenin hükümetin temel politikası olmaya devam edeceğini vurguladı.

İlgili Haberler
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oranEmekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Şapkalılar'ın para istediği öne sürülen Sütşurup'un kız kardeşinin cipi kundaklandı! Yakalanan 2 şüpheli 18 yaşından küçük

Talep reddedilince cipi yaktılar! Kundakçılar 18 yaşından küçük
Maltepe’de inşaat alanında toprak kayması; sokak trafiğe kapatıldı

İstanbul'un göbeğinde hayat felç oldu
Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı! Tribünler şaşkına döndü

Dün gece maç izlemek için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı!
Kim Jong-un'un yeni silahı! Saniyeler için 10 futbol sahasını yok ediyor

Kim'in yeni silahı! Saniyeler için 10 futbol sahasını yok ediyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (29)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

emekli maaşından şikayet ediyorlar ama demiyorlar ki 40 yaşında emekli olduk o yüzden 25 bin tl alıyoruz. demiyorlar ki BANKADAN KREDİ ÇEKİP PRİM BORCUNU YATIRIP EMEKLİ OLDUM. yani prim bile yatırmamış. istiyor ki 5/10 sene çalışıp sonra krallar gibi yatsın. yoksa 65 yaşında emekli olan bir öğretmen şimdi emekli olsa 58 bin emekli maaşı alıyor. ama bunları dile getirmezler.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFATİH TEKİN:

62 yaşımda 38 yılda emekli oldum Yüksel bağkur pirimi ödeyerek ve aldığım maaş 5 yılda emekli olanla aynı maşa 23500 alıyorum bu veballı ağır vebal alıyorsun cahilce düşünme

yanıt5
yanıt0
Haber Yorumlarıİbrahim Yendi:

Ben devlete maaşımdan 30 yıl boyunca para kesilmiş bunu bana yaşlıligımda geçimini sağlasın diye versin diye .30 yıl bankaya para yatirsan faizi deli eder

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarıözkan çetin:

doğrucu Davut, bu bir yasa idi babalarının hayrına emekli yapmadılar, bak 5 yıl daha iktidarda kaldılar, emekli olana ne kızıyorsun? adamlar hakkını aldi , sen bunu secim yatırımı yapanlara kız... Galiba sen 1 gunle kaçırdın kademeli isteyenlerdensin

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıNecdet null:

?kimse 40 yaşında emekli olmadı birileri kendi çıkarı için emekli etti peki normal emeklinin burada suçu Ne karaktersiz Vicdansız

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıhsynaydgn7:

kim yaptı akbeğinsizler

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

fatih abi, SGK kimseye tropil yapmaz. 62 yaşında olabilirsin ama aylık prim miktarın düşüktür. ayda 5 bin tl prim yatıranla sen gibi ayda 500 tl yatıran aynı emekli maaşını mı alsın istiyorsun

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Sırf oy uğruna EYT'yi getirdiler. Demek ki ülkeyi yönetenler günü kurtarmanın ötesini göremiyor. Eskiden emekli olan vatandaş, emekli ikramiyesiyle ev alabiliyordu; bugün aynı ikramiyeyle ancak ikinci el bir araba alabiliyor. Bu düzeni oluşturanların altında ise çok şükür son model Mercedes'ler var! Binlerce makam aracı, milletvekillerine tanınan emeklilik hakları ve aldıkları maaşlar da cabası. Milletin emekliliğine, maaşına ve geçimine gelince tasarruf; kendi haklarına gelince sessizlik! Milletvekillerinin kaç yılda emekli olduğunu, ne kadar maaş aldığını sorgulamayanlar üç maymunu oynuyor.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıErhan Gulden:

Artık kimse inanmıyor. Sağcısı solcusu memleketim hısrhızz dolu. Adalet yok ceza yok teksas oldu. Üçkağıtçı menfaatci olduk. Allahtan başka kimsemiz yok...

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBAYCAN:

Sayın Yetkililer ; Yıllarca Çalışıp En Üst Seviyeden Prim Yatıran Emeklilerin Hakkını Heba Etmeyin. Çalışma Yılı - Yatırılan Prim Miktarı ve Yaşa Göre Hareket Edin. Yıllarca Maaşlarından Büyük Kesintiler Yapılarak Yatırılan Primlerimizi GözArdı Etmeyin. Her Emekliye Eşiz Zam Yapın , Sonrasında En Düşük Emekliye Bakın. Yıllarca Yüksek Prim Ödeyenlerin Suçu Günahı Nedir. Devamlı Devamlı En Düşük Emekli Maaşı Üzerine Çalışılıyor. Hak Adalet Eşitlik İlkesine Uyun , Kafanıza Göre Zam Yapmayın.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu

Sonu galibiyet olsun! İşte dev maçın tüm detayları ve muhtemel 11'leri
Diyarbakır'da kahreden kaza! 2 çocuk öldü, 12 yaralı var

Diyarbakır'da kahreden kaza! 2 çocuk öldü, 12 yaralı var
BM'nin yeni patronu kim olacak? Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu oldu

Dünyanın en önemli koltuğuna Giresunlu aday
Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından alınan örneklerin incelemesi tamamlandı! Gözler Adli Tıp’ta

Mezarından alınan örnekler incelendi! Gözler Adli Tıp’ta
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı

Borsa İstanbul'da deprem! Üst düzey isim rüşvetten tutuklandı
TOGG'da ortaklık yapısı değişiyor! Anadolu Grubu ve Vestel çıkıyor, Turkcell'in payı yüzde 34'e yükseliyor

İki dev ortak Togg'dan çıkıyor! Payların yeni sahibi belli oldu
Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı

Danla Bilic'in pişmanlığı servet değerinde! Rakam dudak uçuklattı
Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi operasyon! 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!
TikTok'ta bu da oldu! Kafalarına kese kağıdı geçirip yayın açıyorlar

Bu işin sonu nereye varacak?