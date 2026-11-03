Bülent İnal eşine verdiği tatil sözünü tutamadı: Planlar altüst oldu

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Başarılı oyuncu Bülent İnal, özel hayatına ilişkin yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti. Yoğun set temposuna rağmen ailesiyle vakit geçirmeye büyük önem verdiğini anlatan İnal, çekimler biter bitmez evine gitmek istediğini söyledi. Ünlü oyuncu, eşi Melis İnal'a verdiği bir sözün ise beklenmedik bir iş teklifi nedeniyle yarım kaldığını açıkladı.

"SET BİTTİĞİ ANDA KOŞARAK EVE GİDERİM"

Ailesinden uzak kalmak istemediğini belirten Bülent İnal, set çıkışlarında başka programlar yapmak yerine doğrudan evine gitmeyi tercih ettiğini söyledi.

Ünlü oyuncu, "Setim bittiği anda mutlaka koşarak eve, eşimin ve çocuğumun yanına giderim. 'Bugün şuraya gidiyorum, eve gelemiyorum' diyemiyorum. Çekim bittiği an içimde 'hemen eve gitmem lazım' hissi oluyor." ifadelerini kullandı.

EŞİNE BİR YIL ÇALIŞMAMA SÖZÜ VERMİŞ

"Payitaht Abdülhamid" dizisinin 4,5 yıl sürmesinin ardından ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini anlatan İnal, eşi Melis İnal ile uzun bir tatil planı yaptıklarını açıkladı.

Eşine bir yıl boyunca çalışmayacağını söylediğini belirten oyuncu, "Payitaht Abdülhamid 4,5 yıl sürünce eşim Melis'e 'Artık 1 sene çalışmayacağım, seninle bol bol gezeceğiz' dedim ve tatil planları yaptık." dedi.

TATİL HAYALİ KURARKEN KONYA'YA GİTTİ

Eşiyle birlikte tatil yapmaya hazırlanırken kendisine gelen yeni bir teklifin bütün planlarını değiştirdiğini belirten İnal, Mevlana dizisinde rol alma fırsatını geri çeviremediğini anlattı.

Ünlü oyuncu, "Melis bu hayalle yaşarken Mevlana dizisi teklifi geldi; kayıtsız kalamadım ve Eylül ayında kendimi bir anda 9 aylığına Konya'da buldum." sözleriyle yaşadıklarını aktardı.

İnal'ın açıklamaları, oyunculuk kariyeriyle aile hayatı arasında kurmaya çalıştığı dengeyi de gözler önüne serdi.